Hoe gevaarlijk is een voedselvergiftiging door kip?

🕔 08.jul 2017

Veel mensen zijn bang voor een voedselvergiftiging door kip, je hoort er veel over in het nieuws en daarom is het logisch dat ook jij je enige zorgen maakt. Termen zoals listeriabacterie, ESBL en salmonella zijn voor velen onbekend, want wat is nou het verschil tussen deze? En wat betekent het voor jou als je vlees eet van een besmette kip?

Kippen lopen snel ziektes op. De kippen leven zo dicht op elkaar dat het verspreiden van ziektes een logisch gevolg is. Veel voedselvergiftigingen geven enkel klachten als buikpijn en misselijkheid en zijn vaak van korte duur. Er zijn ook infecties die een stuk gevaarlijker zijn voor de gezondheid. Deze komen minder vaak voor, maar zijn soms zelfs levensbedreigend. Dit schrijft dokterdokter.nl.

Hoe komen bacteriën in (kippen)vlees terecht?

In het darmkanaal van dieren leven veel bacteriën. Er is een kans dat bepaalde bacteriën tijdens het slachtproces in contact komen met uitwerpselen waardoor deze in de voedselketen terecht komen. Omdat kippen kleine dieren zijn vindt gemakkelijk besmetting plaats tussen het vlees en bacteriën uit het darmkanaal.

Antibioticaresistentie kippen

Doordat kippen zo dicht op elkaar leven wordt een ziekte snel verspreid. Vleesproducenten proberen dit te voorkomen met antibiotica. Na verloop van tijd worden ziektekiemen in de kip resistent, dit komt door lang en herhaaldelijk gebruik van hetzelfde antibioticum. Antibioticaresistentie betekent dat bepaalde bacteriën niet meer gevoelig zijn voor de werking van één of meerdere antibioticasoorten. Hierdoor kan de ziekte zich weer verspreiden.

Door deze verspreiding kun je bacteriën van het dier binnenkrijgen. Dit betekent in sommige gevallen dat niet alleen de kip, maar ook zieke mensen met bepaalde infecties geen baat meer hebben bij antibiotica.

Afweersysteem

Over het algemeen zijn gezonde mensen met een sterk afweersysteem minder vatbaar voor een voedselvergiftiging. Wanneer je een slecht afweersysteem hebt, loop je sneller een ziekte op en dus ben je ook gevoeliger voor een voedselvergiftiging. Ouderen met een verzwakt afweersysteem en kinderen waarvan het afweersysteem nog niet optimaal is, lopen het meeste risico.

Voedselvergiftiging door de volgende bacteriën:

Salmonellabacterie

De salmonellabacterie is de meest bekende ziekmakende bacterie. Deze bacterie komt veel voor bij kippen en varkens. Je kunt vrijwel alleen besmet raken door salmonella bij het eten van rauw vlees of rauwe groenten. De ernst van de voedselvergiftiging is afhankelijk van de soort salmonella, de hoeveelheid en de weerstand van de persoon.

Campylobacter

Deze bacterie is voor vele waarschijnlijk onbekend, maar veroorzaakt meer ziektegevallen dan salmonella. Door de campylobacter kun je een voedselvergiftiging oplopen. De klachten die daarbij komen kijken zijn maagdarmklachten, griep, diarree en buikpijn.

Listeriabacterie

De listeriabacterie is veel te vinden in langdurig gekoeld bewaarde producten die zonder verhitting worden opgegeten. Voorbeelden hiervan zijn voedingsmiddelen zoals rauwe dierlijke producten, rauwmelkse zachte kaas en voorverpakte gerookte vis. De symptomen van listeria komen overeen met die van griep. Denk aan koorts, spierpijn, misselijkheid en diarree.

De kans op besmetting door de listeriabacterie is zeldzaam, jaarlijks zijn er in Nederland veertig tot zestig gevallen bekend van listeria. Toch kunnen de gevolgen van deze bacterie ernstig zijn. Vooral ouderen met een zwak afweersysteem lopen een groot risico. Ook voor zwangere vrouwen is het af te raden om de risicoproducten te consumeren, want een infectie kan een miskraam of vroeggeboorte veroorzaken.

ESBL

ESBL is geen bacterie, maar een stof die vooral voorkomt in kippenvlees. ESBL kan bacteriën aanmaken waardoor ze bestand zijn tegen antibiotica. Wanneer je een infectie hebt, kan dit deels ontstaan zijn door ESBL. Vooral oudere, zwakkere mensen zijn er gevoelig voor. ESBL is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, zij hoeven zich dan ook geen zorgen te maken.

Voedselvergiftiging voorkomen

Helaas is preventie van een voedselvergiftiging niet altijd mogelijk. Een besmetting door mensen uit je omgeving komt al voor als zij iets te dicht bij jou niezen of doordat ze simpelweg niet zo hygiënisch zijn.

Met de volgende maatregelen verklein je de kans op een voedselvergiftiging:

Eet nooit voedsel dat over de houdbaarheidsdatum is.

Maak je kookgerei regelmatig schoon, zo voorkom je dat bacteriën van het ene voedingsmiddel op het andere voedingsmiddel terecht komen (kruisbesmetting).

Eet geen rauwe of half gekookte eieren.

Eet geen rauwe kip.

Was groente en fruit voordat je het gaat snijden.

Was je handen voor het koken en wanneer je rauw vlees hebt aangeraakt.(dokterdokter.nl)