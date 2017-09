Hoe eet ik gezond met een hart- en vaatziekte?

Heb je hartfalen, etalagebenen of angina pectoris? Zijn er aanwijzingen dat je bloedvaten aan het dichtslibben zijn? Heb je een hoge bloeddruk? Of heb je bijvoorbeeld een hartinfarct of beroerte gehad?

Meestal is gezond eten dan onderdeel van je behandelplan, naast medicatie. Gezond eten draagt bij aan een goede zorg voor je lichaam en een fitter gevoel. Dat schrijft het voedingscentrum.nl.

Gezonde basis met de Schijf van Vijf

Als je eet volgens de Schijf van Vijf zorg je goed voor jezelf, ook als je een hart- en vaatziekte hebt. Bekijk in de tool ‘Schijf van Vijf voor jou’ op deze pagina wat allemaal kan op een dag.

Speciaal goed voor je hart en bloedvaten is…

Roomboter en hard vet vervangen door zachte halvarine of margarine uit een kuipje, vloeibare margarine, vloeibaar bak- en braadvet en oliën.

In een week afwisselen tussen vlees, vis, peulvruchten en noten. Bijvoorbeeld:

– 1x peulvruchten, zoals bruine bonen, linzen en kikkererwten

– 1x vette vis, zoals Atlantische zalm Informatie, haring en makreel

– 1x ongezouten noten

– 2x kip

– 2x rundvlees of varkensvlees

Geen vlees kan ook, neem dan ei, tofu, tempé of nog eens noten of peulvruchten.

Magere zuivelproducten nemen, zoals 20+ en 30+ kaas, mozzarella, hüttenkäse en magere of halfvolle melk of yoghurt. Je kunt ook ‘zuivelspread’ nemen uit een kuipje. In veel supermarkten is deze smeerbare spread tegenwoordig te koop als eigen merk. Het is officieel geen kaas, maar je vindt het wel in het vak bij de (smeer)kazen.

Elke dag een handje noten nemen. Pindakaas zonder toegevoegd zout en suiker telt ook. Je kunt ook ‘notenpasta’ nemen zonder toegevoegd zout en suiker. Dat is een soort pindakaas, maar het is gemaakt van andere noten. Er kunnen wel ook pinda’s doorheen zitten.

Volop variëren met groente en fruit.

Volkorenproducten eten, zoals volkorenbrood, volkorenpasta, zilvervliesrijst, volkoren couscous en bulgur en havermout.

3 keer per dag een kop groene of zwarte thee nemen. Kookkoffie en koffie uit cafétière kun je beter laten staan. In sommige soorten koffie zit meer van het stofje cafestol. Cafestol verhoogt het LDL-cholesterol.

Niet te veel en niet te vaak producten buiten de Schijf van Vijf nemen, zoals drop, zoute snacks, alcohol, vleeswaren, witbrood en frisdrank.

Wil je weten waarom dit zo is? Lees dan de informatie hieronder.

Extra aandachtspunten binnen de Schijf van Vijf

In de Schijf van Vijf staan producten die goed zijn voor hart en bloedvaten, zoals volkorenproducten, groente, fruit, noten en vis. In de Schijf van Vijf staan verder producten met niet te veel verzadigd vet en niet te veel zout. Verzadigd vet verhoogt het LDL-cholesterol. Een teveel aan LDL-cholesterol blijft in je bloed plakken aan de binnenkant van je bloedvaten. Zout verhoogt de bloeddruk.

Een aantal adviezen binnen de Schijf van Vijf zijn in het bijzonder goed voor je hart en bloedvaten. Die lichten we in de uitklapschermen hieronder voor je uit:

Vis, peulvruchten, noten, vlees en ei

Magere melkproducten

Koffie en thee

Groente, fruit en volkorenproducten

Zachte vetten en oliën

Extra aandachtspunten buiten de Schijf van Vijf

Buiten de Schijf van Vijf staan alle producten die geen of geen belangrijke bijdrage leveren aan je gezondheid. Bijvoorbeeld koekjes, drop, frisdrank, alcohol en chips horen niet in de Schijf van Vijf. Maar ook producten als witbrood, sauzen, vleeswaren, zoet broodbeleg en vla vallen erbuiten. Als je volgens de Schijf van Vijf eet kunnen ze er wel bij, maar niet te veel en niet te vaak.

Vaak zit in producten buiten de Schijf van Vijf veel verzadigd vet, toegevoegd suiker en zout. Je kunt in plaats van deze producten iets kiezen uit de Schijf van Vijf. Denk aan snackgroente of ongezouten noten. Wil je toch een keer iets buiten de Schijf van Vijf eten? Houd je portie dan gewoon klein. Je kunt in de winkel ook de etiketten van producten vergelijken. Vaak bestaat er een minder vette of zoute variant.

Naast zoute producten kunnen ook drop,zoethoutthee en alcohol de bloeddruk verhogen. In drop en zoethoutthee zit de bloeddrukverhogende stof glycyrrhizine. Maar een paar dropjes of een kop zoethoutthee kan geen kwaad. Alles met mate! Alcohol verhoogt de bloeddruk vanaf 2 glazen per dag. Het advies is om geen alcohol te drinken, of als je toch wilt drinken dit te beperken tot 1 glas op een dag.

Gezond gewicht en bewegen

Een gezond gewicht is goed voor het hart en de bloedvaten. En beweeg jij dagelijks minimaal een half uur? Je kunt naar de sportschool of het zwembad gaan, maar dat hoeft niet om voordeel voor je hart en bloedvaten te behalen. Stevig wandelen, fietsen, stofzuigen, tuinieren: het telt allemaal mee.

Arts en diëtist

Je arts is leidend in je behandeling. Deze voedingsadviezen zijn hier een aanvulling op. Je arts kijkt of cholesterol- of bloeddrukverlagende geneesmiddelen en aanvullende voedingsadviezen door een diëtist verstandig zijn. Gebruik ook alleen op advies van de arts producten met plantesterolen of –stanolen, zoals speciale margarines en yoghurtdrinks. Deze producten kunnen bijdragen aan een normaal cholesterolgehalte.(voedingscentrum.nl)