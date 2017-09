HI&T zal standaarden van de kipsector verheffen tot technisch voorschrift

🕔 16.sep 2017

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme(HI&T) heeft in afzonderlijke besprekingen met zowel de kipproducenten als de importeurs van kip laten doorschemeren dat voor de gehele kipsector de standaard verheven zal worden tot een technisch voorschrift.

Een standaard is een richtlijn om een goed product te leveren en is vrijwillig. Een technisch voorschrift is echter een verplichte standaard. Het proces om te komen tot een goed product is hierbij wel verplicht.

De maatregel om de standaard te verheffen is primair bedoeld om de gezondheid van de burgers te waarborgen. Zo heeft minister Ferdinand Welzijn benadrukt dat het ministerie zowel de belangen van de consument als de producenten in de gaten houdt. Er zullen binnen enkele maanden besluiten worden genomen, waarop de hele kipsector voorbereid moet worden.

Overwogen wordt om hele kippen als importkip te beschouwen en op grond van de wet op etikettering, zal herverpakking van kipdelen niet worden toegestaan. Zowel de consumenten als de ondernemers zullen tijdig hieromtrent worden geïnformeerd.

Verder is het streven erop gericht om de importheffing op kip en kipdelen naar het percentage van de regio te brengen. Vanuit de kipimporteurs is er een voorstel gedaan om een symposium te houden, waarbij er kennis en ervaring kan worden uitgewisseld.

Kipschaarste voorkomen

Minister Welzijn heeft in zowel het overleg met de kipproducenten als de kipimporteurs aandacht gevraagd voor de voorbereiding op de drukke kerstperiode. Hij wees erop dat er geen schaarste mag ontstaan, maar dat er ook geen overschot van kip mag komen, zodat er kip moet worden gedumpt.

‘Kip moet overigens betaalbaar blijven’, vult minister Welzijn aan. Volgens de kipproducenten is er genoeg kip ingezet om te voorzien in de lokale behoefte. Wel hebben de kipproducenten de aandacht van de minister gevraagd voor het verlies, dat zij lijden in verband met de grote kipsterfte tijdens de grote droge tijd, die zich kenmerkt als de heetste periode.

Er kunnen naar mogelijkheden gekeken worden om te investeren in moderne tunnelhokken, die de kipsterfte tegen gaat. In het kader van het stimuleren van de lokale kipproductie zal er ook gekeken worden naar leningen vanuit de Islamic Development Bank(ISDB) om grondstoffen te importeren voor het produceren van goedkoper voer.

De kipproducenten hebben voorgesteld om te investeren in voederrijst, die de kostprijs van kip aan de lage zijde zal houden.(GFC)