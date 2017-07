HI&T evalueert methodiek vaststelling pompprijzen

Vanwege ontwikkelingen van de brandstofprijzen in de afgelopen drie maanden, is het ministerie van HI&T bezig met de evaluatie van de methodiek die thans gehanteerd bij de vaststelling van de pompprijzen.

De pompprijzen worden per aanvoer per oliemaatschappij vastgesteld nadat er een verzoek is ingediend voor goedkeuring van de ingediende calculatie met de voorgestelde pompprijs.

Het ministerie is in overleg met de oliemaatschappijen over de nieuwe methode, die gehanteerd zal worden om te komen tot separate prijsvorming voor brandstof.

Het streven is erop gericht vanaf augustus het nieuw systeem in te voeren. Dit systeem moet erin resulteren dat de prijzen bij de pomp niet al te vaak zullen worden aangepast, zegt de afdeling voorlichting.(GFC)