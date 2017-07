Hi-tech-ontsnapping: man met levenslang ontsnapt met hulp van drone

🕔 08.jul 2017

Jimmy Causey is terug achter de tralies. Hij wist te ontsnappen uit een maximaal beveiligde gevangenis door gebruik te maken van een kniptang; die was bij hem ‘bezorgd’ via – een drone.

Causey (46) liet een geïmproviseerde dummy achter op zijn bed, om de indruk te wekken dat hij sliep. Vervolgens knipte hij zich een weg naar de vrijheid uit het Lieber Correctional Institution in het Amerikaanse Ridgeville in South Carolina.

Zijn verdwijning werd pas 18 uren later opgemerkt. De South Carolina Law Enforcement Division (SLED) zette onmiddellijk een klopjacht in.

Jimmy werd gelicht uit een bed in een motel, bijna 2000 kilometer van de gevangenis en nog maar 360 kilometers van de grens met Mexico.

Hij sliep toen de mannen van de wet zijn kamer binnendrongen en verzette zich niet tegen zijn aanhouding. Causey had bij zijn arrestatie een pistool en een geweer bij zich, plus vier mobiele telefoons en 47.654 dollar in contanten.

De autoriteiten zijn nu op zoek naar de personen die hem hielpen ontsnappen. Een gevangenbewaarder zou naar aanleiding van de ontsnapping ontslagen zijn.

Causey zou volgens de eerste berichten hebben kunnen ontsnappen mede vanwege het gemak waarmee gevangenen telefonisch contact kunnen krijgen met de buitenwereld. Er gaan dan ook stemmen op om het telefoonverkeer vanuit de inrichting te blokkeren.

Causey wordt nu opgesloten met de hoogste vorm van beveiliging in de reeds zwaar beveiligde inrichting. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit voor een ontvoering en een gewapende roofoverval.