Heropening RGD-polikliniek Kampong Baroe

🕔 23.jun 2017

De leiding van de Regionale Gezondheidsdienst(RGD) heeft vanmorgen aan de Saramaccaweg in het ressort Kampong Baroe een RGD-polikliniek heropend.

In aanwezigheid van districtscommissaris(dc) Laksmienarain Doebay, assembleelid Naomi Kromokario – Samidin, de leiding en personeel van de RGD, Manschappen van politie en brandweer, de bestuursdienst en de bewoners van Kampong Baroe is vandaag de polikliniek in gebruik genomen.

Doebay zegt dat er heel goede samenwerking is met directeur Edwin Noordzee van de RGD. Zo zijn er in het afgelopen jaar een aantal hulppoliklinieken in het district gerenoveerd, waarbij RGD inkwam met materiaal en de renovatiewerkzaamheden uitgevoerd zijn door medewerkers van het commissariaat. Ook bij dit project is hetzelfde model gehanteerd.

Het DNA-lid, Naomi Kromokario – Samidin, zegt dat de heropening van de poli een opluchting is voor de bewoners van Kampong Baroe. Ze is blij met deze mijlpaal.

Het patiëntenbestand in het ressort Kampong Baroe is de afgelopen 13 jaar toegenomen en was het daarom belangrijk dat deze poli uitgebreid werd.(GFC)