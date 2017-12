Help, mijn penis is gestolen

🕔 10.dec 2017

Het is een van de vreemdste psychologische aandoeningen die je zult vinden in de medische encyclopedie: koro. Mensen (meestal mannen) die hier last van hebben, denken dat hun geslachtsdelen zijn verdwenen of sterk verkleind.

De aandoening is vaak een gevolg van massahysterie: als één man denkt dat zijn penis is verdwenen, voelen andere mannen hun zaakje vaak ook verschrompelen, schrijft faqt.nl.

Volgens twee Amerikaanse antropologen is koro na een lange periode van afwezigheid terug van weggeweest in Afrika. Ze berichten in het blad Pacific Standard over een geval van massahysterie in de Centraal Afrikaanse Republiek, waar een man beweerde dat zijn penis was gestolen door een reizende theehandelaar. Toen zich daarop een menigte vormde rond de twee mannen, was er al snel nog een man die het gevoel kreeg dat zijn geslachtsdeel verdween.

Dit verhaal past precies in eerdere uitbraken van koro. Meestal botst een man per ongeluk tegen een ander en voelt dan zijn mannelijkheid verdwijnen, alsof een zakkenroller zijn penis heeft meegenomen. De oplossing in Afrika, zo berichten de twee antropologen, is om de penis met een touwtje vast te binden en snel een medicijnman op te zoeken. Die kan de betovering verbreken en de man in kwestie beschermen tegen andere dieven.

De term koro komt uit het Maleisisch-Indonesische taalgebied en betekent ‘verschrompelen’ of – gek genoeg – ‘baggeren’. De laatste uitbraak in Europa was in 1880 in Rusland.(faqt.nl)