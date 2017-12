Hazenharten en ontvangers heffen straks het glas met Nikki Haley

Waar is het feestje? Bij Nikki Haley, daar is het feestje. De Amerikaanse ambassadeur beloont de landen die de VS niet hebben laten vallen bij de Jeruzalem-stemming van donderdag alvast met een nieuwjaarsparty.

De Verenigde Staten plus acht andere landen stemden tegen de Jeruzalem-resolutie, 35 landen onthielden zich van stemming en 21 waren – zeer ongebruikelijk – niet aanwezig.

De spijbelaars waren vooral landen die forse financiële steun ontvangen van Amerika. Kenia, bijvoorbeeld, dat de vijfde grootste begunstigde van de VS ter wereld is, maar ook landen als Georgië en Oekraïne.

Washington had via Haley alle meer dan 180 VN-landen schriftelijk bedreigd: als zij het waagden de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël te trotseren, zou dat consequenties hebben, stond in de brief.

Na de stemming stuurde Haley alvast een hint, dat zij wel degelijk had gemerkt wie de landen met slappe knieën waren: die mogen alvast de smokings laten persen.