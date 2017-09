Hart- en vaatziekten blijven belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd

Ruim 17.3 miljoen mensen sterven elk jaar aan hart- en vaatziekten. Ongeveer 80% van deze overlijdens vindt plaats in lage- en middeninkomenslanden. Hart- en vaatziekten blijven wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak.

Hart- en vaatziekten worden gerekend tot niet-overdraagbare aandoeningen. Die stegen met bijna 8 miljoen tussen 1990 en 2010. In 1990 stierven nog één op de vijf mensen aan een hart- of vaataandoening, in 2010 was dat gestegen naar één op vier. Hart- en vaatziekten zijn thans verantwoordelijk voor twee van de drie sterfgevallen.

Sinds 1990 is het aantal gevallen van ischemische hartziekte en beroerte-gestegen met 17 tot 28%. Om hart- en vaatziekten terug te dringen, wordt jaarlijks op 29 september extra aandacht gevraagd tijdens Wereld Hartdag. Het thema dit jaar is Share the Power.

Risicofactoren

Er zijn veel risicofactoren die worden geassocieerd met coronaire hartziekte en beroerte. Aan sommige risicofactoren, zoals erfelijke factoren en een bepaalde type diabetes, kan niet veel worden gedaan, maar aan andere wel. Zo kan hoge bloeddruk met een goede behandeling beheersbaar blijven. Tot andere risicofactoren die beïnvloedbaar zijn, behoren lichamelijke inactiviteit, een ongezond dieet, roken, cholesterol, obesitas en overgewicht.

Wie een risicofactor heeft hoeft niet noodzakelijkerwijs een hart- of vaataandoening te ontwikkelen. Echter: hoe meer risicofactoren, hoe groter is de kans op een hart- of vaatziekte. Tenzij u actie onderneemt om uw risicofactoren te verminderen en daarmee te voorkomen dat ze de gezondheid van uw hart in gevaar brengen.

Andere factoren

Er zijn andere gemeenschappelijke, niet-veranderlijke risicofactoren. Daartoe behoren:

– Leeftijd: oud worden is een risicofactor voor hart- en vaatziekten; het risico op beroerte verdubbelt elk decennium na de leeftijd van 55 jaar.

– Geslacht: uw geslacht is significant. Een man heeft een groter risico op hartziekten dan een vrouw in de pre-menopauze. Maar eenmaal voorbij de menopauze, lopen vrouwen evenveel risico als een man. Het risico op beroerte is vergelijkbaar voor mannen en vrouwen.

– Etniciteit: uw etnische afkomst speelt een rol. Mensen met Afrikaanse of Aziatische afkomst hebben hogere risico’s om hart- en vaatziekten te ontwikkelen dan andere groepen.

– Sociaaleconomische status: Arm zijn, ongeacht waar in de wereld, verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en beroerte. Een chronisch stressvol leven, sociale isolatie, angst en depressie verhogen ook het risico.

Symptomen bij mannen en vrouwen

De symptomen van een hartaanval kunnen degelijk verschillen bij mannen en vrouwen. Bij een man zijn de symptomen doorgaans intense pijn in de borst, pijn in de linkerarm of de kaak en problemen bij het ademen. Een vrouw kan een aantal van dezelfde symptomen hebben, maar haar pijn kan meer diffuus zijn, zich verspreiden naar de schouders, nek, armen, buik en zelfs haar rug.

De pijn hoeft niet consistent te zijn. Er hoeft ook geen pijn te zijn, maar wel een onverklaarbare angst, misselijkheid, duizeligheid, hartkloppingen en koud zweet. Bij een vrouw kan een hartaanval voorafgegaan zijn door een onverklaarbare vermoeidheid. Vergeleken met mannen hebben vrouwen ook de neiging om meer ernstige, eerste hartaanvallen te hebben, die vaker tot de dood leiden.

Bronnen:

The lancet: Global health risks 2010, a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010



(GFC)