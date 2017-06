Handleiding voor ontwikkeling kinderen overhandigd aan DNA-voorzitter

🕔 21.jun 2017

Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft maandag drie handleidingen ontvangen van kinderpsycholoog, Lilian Ferrier.

“Sterke kinderen: Een handleiding voor de optimale ontwikkeling van 0 tot 3, 3 tot 6 en 6 tot 9 jaar”, is bestemd voor kinderen van de onderbouw van het primair onderwijs.

De bedoeling is om het Early Childhood Development beleid bij deze groep kinderen tot uiting te laten komen. Ook de ontwikkeling en eventuele afwijkingen die bij jonge kinderen kunnen optreden en hoe deze in een vroeg stadium te ontdekken, zijn hierin opgenomen.

De Foundation for Human Development is verantwoordelijk voor dit project, dat een schenking is van de Inter- American Development Bank (IDB). Ferrier heeft verder aangegeven dat de boeken heel bijzonder zijn. Het is de Surinaamse versie van een eerder verschenen manual, die in het Caribisch gebied is samengesteld en uitgebracht. Ook de instandhouding van en waardering voor cultuur, welzijn en communicatie zijn opgenomen in de handleiding.

Voorzitter Simons heeft enkele voorstellen gedaan hoe de manuals ingezet kunnen worden. Het boek dat bestemd is voor de leeftijdsgroep 0 tot 3 jaar, kan ingezet worden bij crèches. Hiervoor kunnen er speciaal personen getraind worden, om ook de leerspelmethode toe te passen.

Verder heeft zij vooral de nadruk gelegd op wetgeving die gemaakt of aangepast moet worden met betrekking tot het onderwijs in Suriname. Om een beter beeld te krijgen van de knelpunten vanaf de basis tot het hoger onderwijs, kan het houden van een nationaal congres duidelijkheid brengen, meldt DNA.(GFC)