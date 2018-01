Een 6-jarig meisje is het ergst aan toe, nadat een ‘Big Boss’ (knalvuurwerk) in haar hand is afgegaan. Dit kind is opgenomen, nadat er amputaties bij haar zijn verricht.

Op 31 december 2017 zijn er 3 registraties van vuurwerkslachtoffers bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo geweest, meldt de voorlichting van de brandweer.

Met deze 3 meldingen staat de vuurwerkslachtoffersbarometer op negen. Tot en met 2 januari mag er nog officieel vuurwerk worden afgeschoten.(GFC)