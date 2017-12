Halal hamlapjes? Halalwinkel raakt vergunning kwijt: geen varkensvlees

🕔 07.dec 2017

Een halalwinkel in Parijs moet sluiten omdat er geen varkensvlees en alcohol wordt verkocht. Dat is tegen de voorwaarden van de winkelvergunning, oordeelde de Franse rechter.

De rechtbank in Nanterre bepaalde maandag dat de Good Price minimarkt in Colombes de huurvoorwaarden had overtreden door zich niet te gedragen als “algemene voedselwinkel”.

Omwonenden zouden hebben geklaagd dat de halalwinkel voor het grootste deel halalproducten verkocht. Er was geen varkensvlees of wijn te vinden, terwijl de huur was verleend voor een “algemene voedselwinkel”.

De kruidenier en zijn advocaat betoogden vergeefs dat wijn “geen onderdeel is van een algemeen dieet” en dat de winkel daarom niet verplicht was die te verkopen.