Grote gay-straight alliance gemobiliseerd voor videoclip ‘Kom uit de Kast’

🕔 04.jul 2017

“Kom uit de Kast” is een nummer van de Corona Band die in mei 2017 werd uitgebracht. In samenwerking met verschillende organisaties in Suriname en Nederland is er hard gewerkt een videoclip voor dit nummer te produceren, met het doel om het wederzijdse begrip tussen hetero’s en LGBT’ers te vergroten en meer zichtbaarheid voor deze groep te creëren.

Om dit doel te behalen werd er een grote gay-straight alliance gemobiliseerd die werd geleid door bekende muzikanten en bekende Surinamers in Suriname en Nederland die het lied Kom uit de kast van de Corona Band vertolken. Via een videoclip met een storyline over de spanning van wel of geen acceptatie bij het uit de kast komen, wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt.

Daarnaast worden de bekende mensen gevraagd naar hun eigen ervaring en visie als het gaat om lgbt-acceptatie. De videoclip is geregisseerd door Jorgen Raymann en Gino Refos met als musical director Harto Soemodihardjo.

Het project is een initiatief van Mikel Haman (SurVibes) en Guus Pengel. De ambassadeurs van dit project zijn Clive Power en Jorgen Raymann en de partners zijn Parea Suriname en Women’s Rights Center. De Nederlandse ambassade in Paramaribo heeft dit project ondersteund.

Nederland

De Nederlandse artiesten hebben vrijwillig hun medewerking toegezegd. Er is bewust gekozen om een zo etnisch divers mogelijk groep samen te stellen en ook een groep die verschillende leeftijdscategorieën en muzieksmaken aanspreekt.

Deze artiesten zijn: Eddy Assan, Narsingh Balwantsingh en Soerin Ramkhelawan, Wilson Boldewijn, Fransisca Burgos, Rabella de Faria, Steven Faerber, Mrs. King Flower, Mikel Haman, Gerda Havertong, Glenn Helberg, Denise Jannah, Jeannine La Rose, Jetty Mathurin, Raj Mohan, Carolina Mout, Maureen Pengel, Clive Power, Stanlee Rabidin, Brahma Ramsodit, Jorgen Raymann, Ed Rust, Silvy Singoredjo, Ronald Snijders, Patrick Tevreden, Omri Tindal, Evita Tjon A Ten, Mark Westfa, Ulrike Westfa.

Suriname

De artiesten die vanuit Suriname ook hun bijdrage hebben geleverd zijn Karinha Queen, Karinha Basi, Maroef Amatstam, Lisibeti, Stoffy Muringen, Clifton Braam, Trees Ralim, Sijtske, Shailendra Girjasing, Dominique Ravenberg, Carla Bakboord, Bryan Muntslag.

Daarnaast zullen er diverse discussiebijeenkomsten in Suriname en Nederland worden georganiseerd naar aanleiding van de videoclip.

Het programma gaat om 19.00 uur van start met een inleiding over de bondgenoten, vervolgd door een paneldiscussie, waarna uiteindelijk de launch van de videoclip plaatsvindt.(GFC)