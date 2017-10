Grassalco krijgt meer uitbreidingsmogelijkheden

🕔 02.okt 2017

Het Staatsmijnbouwbedrijf Grassalco krijgt in het dienstjaar 2018, meer mogelijkheden aangeboden om haar activiteiten op het gebied van exploratie en exploitatie uit te breiden. De staatsonderneming zal hierdoor meer perspectieven krijgen op rendement en groei.

Daartoe zullen, zoals door waarnemend president Ashwin Adhin aangegeven in de jaarrede, de strategische doelen van het bedrijf afgestemd worden op de nieuwe nationale aanpak van de ontwikkeling van de mijnbouwsector in Suriname.

Grassalco zal in deze nieuwe aanpak een sleutelrol vervullen in de exploratie en de exploitatie door toekomstige multinationals, die in Suriname in de bauxietindustrie zullen investeren.

Grassalco NV is in 2013 gestart met de productie van steenslag dat als ‘afval’ materiaal vrijkomt bij mijnactiviteiten van erts door Rosebel Mines NV. In 2018 zal de steenslagproductie verhoogd worden tot 250.000 kubieke meter.

Grassalco gebruikt tot nu toe steenslag voor infrastructurele werken op de lokale markt. In het dienstjaar 2018 zal zij de focus meer richten op export hiervan naar landen in de regio.

In dit dienstjaar blijft Grassalco doorgaan met activiteiten op het gebied van exploratie en/of exploitatie van goud, natuursteen, zand, kaolien en bauxiet.(GFC)