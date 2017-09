Grassalco financiert 1500 schoolpakketten Brokopondo

🕔 18.sep 2017

Grassalco heeft voor het komend schooljaar 1500 pakketten gefinancierd voor leerlingen van het GLO – en VOJ – onderwijs in Brokopondo.

Dit aantal is een deel van de 30.000 schoolpakketten die dit jaar landelijk worden verstrekt via het project van The United Nations Sustainable Development Goals Youth Ambassadors Program (UN SDG YAP).

Een pakket bestaat onder meer uit een schooltas, schriften, schrijfgerei, een huiswerkboekje en liniaal, etui en twee uniformblousen.

Het staatsmijnbouwbedrijf heeft de afgelopen drie jaar de kosten voor Brokopondo steeds voor haar rekening genomen. Ook de uitgaven voor de uitreikingsactiviteit worden betaald. Daarmee geeft het bedrijf inhoud aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een deel van haar opbrengsten terug te laten vloeien naar de (lokale) gemeenschap. De steenslagoperatie van Grassalco staat op Royal Hill in Brokopondo.

Doel project

Het algemeen doel van het schoolpakketten project van de UN SDG YAP is om sociaal zwakkeren en de minder bedeelde kinderen op GLO – en VOJ- niveau tegemoet te komen.

Het streven is om elk jaar in de vakantiemaanden de schoolpakketten te verstrekken onder behoeftige kinderen in stad, district en binnenland. Dit jaar zijn dat er 30.000.

De kosten voor het programma worden voor 75 procent gefinancierd door de overheid. Voor het dekken van de rest van de uitgaven wordt het bedrijfsleven benaderd.

Samenwerking

De uitreiking van de schoolpakketten vond onlangs plaats tijdens een feestelijke happening op het voetbalveld van Baling Soela. Alle sprekers herhaalden tegenover de honderden kinderen het belang van onderwijs voor de eigen ontwikkeling.

Minister van Sport en Jeugdzaken, Joan Dogojo, sprak haar dank uit aan Grassalco en beklemtoonde dat de ondersteuning van het staatsmijnbouwbedrijf staat in het teken van “samenwerking; om dingen samen te doen”.

De minister wees de leerlingen erop dat zij onderwijs doodserieus moeten nemen, omdat een goede toekomst mede daarvan afhankelijk is. “Je ouders hebben in je geïnvesteerd. Vandaag ontvang je onder meer een hemd en een schooltas. Zodat je je best doet op school en je later voor jezelf kan zorgen.”

Met een “akkoord?” bezegelde de bewindsvrouw de afspraak met de leerlingen dat zij het komend jaar hun uiterste best zullen doen en zich tijdens hun studie niet zullen laten afleiden.

President-Directeur van Grassalco, Sergio Akiemboto, benadrukte tegenover de groep hoe “duurzaam” onderwijs is.

“Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling. Dat is de afspraak die wereldwijd is gemaakt”, hield hij de groep voor. Hij deed een beroep op de leerlingen om het schoolpakket goed te gebruiken, zodat de resultaten niet uitblijven.

Na de toespraak mochten de leerlingen meedoen met diverse spelen, terwijl schoolbegeleiders de schoolpakketten ophaalden. Er was voor genoeg versnapering gezorgd voor de aanwezigen.

Foto: Afdeling Corporate Image NV Grassalco

(GFC)