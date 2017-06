Granman Alalaparu draagt over aan zoon Jimmy Toeroemang

🕔 15.jun 2017

Het stamhoofd van de Trio Inheemsen in Suriname, Asongo Alalaparu, heeft woensdag zijn opvolger voorgesteld aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. De kennismaking vond plaats tijdens een beleefdheidsbezoek van de stamleider aan minister Dikan op het ministerie.

Alalaparu zei daarbij dat hij al enige tijd gebukt gaat onder een kwakkelende gezondheid en dat het langzamerhand tijd wordt om over te dragen aan zijn zoon Jimmy Toeroemang.

Minister Dikan noemde Alalaparu een man met een groot hart die nu al denkt aan zijn opvolging.

De bewindsman heeft de granman bedankt dat hij dit besluit heeft willen delen met de regering. Hij heeft zijn keuze vastgelegd in een verklaring die hij aan de minister heeft overhandigd. Dikan zegt dat de verklaring goud waard is, en dat hij die ook dienovereenkomstig ermee zal omgaan.

De minister heeft het aankomende stamhoofd gefeliciteerd en alle steun vanuit de regering toegezegd. Ook directeur Nielton Grootfaam (Duurzame Ontwikkeling Inheemsen) en districtscommissaris Joanna Arupa (Sipaliwini – bestuursressort Coeroeni) hebben de gedoodverfde opvolger gefeliciteerd en ondersteuning toegezegd.

De bescheiden leider had aanvankelijk zijn zoon niet aangewezen als opvolger. Hij had in plaats daarvan de Trio-gemeenschap gevraagd de keuze te maken uit een kleine selectie van andere potentiële leiders.” Maar een groot deel van de stam zou toen hebben laten weten dat ze graag Jimmy Toeroemang zien als de nieuwe granman. Hij zal echter nog geen granman worden, nu loopt hij stage. Maar als mijn tijd echt is gekomen, en ik er niet meer ben, dan zal hij het werk voortzetten,” aldus Alalaparu.

De leider van de Trio’s heeft ook de aandacht gevraagd voor onder meer:

1. Het tekort aan brandstof waardoor hij de verschillende dorpen niet regelmatig kan bezoeken. Om het contact met zijn stamgenoten niet helemaal te verliezen vraagt hij de steun van de regering om enkele basja’s aan te stellen als strategische contactpunten in enkele dorpen;

2. De ambtswoning van de granman is toe aan renovatie;

3. Er is behoefte aan een buitenboordmotor en brandstof om het Trio-gebied te kunnen bestrijken;

4. Schoolvervoer voor kinderen die lange afstanden in weer en wind moeten afleggen. De granman denkt aan een All Terrain Vehicle (ATV) met aanhangwagen als tussenoplossing;

5. Een freezer voor de gemeenschap voor de opslag van vis en vlees en

6. Verlenging van de airstrip van Kwamalasamutu.

De minister heeft in een reactie daarop gezegd dat hij zich binnenkort zal verstaan met directeur Grootfaam en dc Arupa om na te gaan welke van de problemen meteen kunnen worden opgelost: “Wat we meteen kunnen doen, zullen we meteen doen. Maar, we moeten ermee rekening houden dat niet alles in een keer gedaan kan worden”.(GFC)