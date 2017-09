Google laat gebruikers film- en serierecensies in zoekresultaten schrijven

🕔 23.sep 2017

Google laat gebruikers in India voortaan film- en serierecensies in zijn zoekresultaten neerzetten. De nieuwe functie heet Audience Reviews.

Dat heeft Google bevestigd tegenover TechCrunch schrijft NU.nl.

Het internetbedrijf voegde vorig jaar al ‘vind ik leuk’- en ‘vind ik niet leuk’-knoppen toe aan de zoekresultaten over films en series. Nu kunnen er ook recensies toegevoegd worden, die andere gebruikers zien als er naar een film wordt gezocht.

De besprekingen worden automatisch gefilterd op ongepaste content. Individuele gebruikers kunnen ongepaste content ook melden bij Google.

De Audience Reviews zijn alleen te gebruiken in de browser voor desktop en mobiel en binnen de Google-app. Vooralsnog is de functie alleen in India beschikbaar. Of de dienst later ook naar andere landen komt, is niet bekend.(NU.nl)