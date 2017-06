Google Drive kan binnenkort back-up maken van volledige computer

15.jun 2017

Google Drive kan binnenkort de volledige inhoud van een pc of Mac online als back-up bewaren. Nu wordt alleen de Drive-map door de clouddienst online bewaard.

Vanaf 28 juli is de functie Backup and Sync beschikbaar, meldt Google.

Een nieuwe app vervangt dan de huidige Google Drive-app en de Google Foto’s desktop-uploader. Na inloggen kunnen gebruikers kiezen welke mappen zij met Google Drive willen synchroniseren.

Dat kunnen enkele mappen zijn, maar ook de volledige inhoud van de pc of Mac. Gebruikers kunnen dan ook op andere computers via Google Drive bij hun bestanden, en bepaalde bestanden via de browser openen en bewerken.

Het is niet duidelijk of de functie straks ook gebruikt kan worden om bestanden steeds tussen verschillende computers gesynchroniseerd te houden. Google spreekt hoofdzakelijk van een back-up functie.

De functie zorgt er waarschijnlijk wel voor dat de gratis 15 GB opslagruimte die gebruikers hebben snel volloopt. Extra opslag kost 1,99 per maand voor 100 GB of 9,99 per maand voor 1 TB.(NU.nl)