Gezonde voeding maakt je blij

🕔 18.sep 2017

Wel eens gemerkt dat er een directe link is tussen je stemming en wat je hebt gegeten? Hoe sterker je bloedsuiker uit balans is, hoe meer stemmingswisselingen je kunt hebben. Uit onderzoek blijkt zelfs dat verstoorde bloedsuikerspiegels vaak een van de belangrijkste oorzaken is van deze stemmingsstoornissen. Dokterdokter was benieuwd naar het verband tussen gezonde voeding en je stemming, en sprak daarom met voedingsdeskundige Ay Lin Kho.

Eten en geluk

Omdat gezonde voeding invloed kan hebben op je nachtrust en uiterlijk, kan gezonde voeding ook invloed hebben op je stemming. Zo kan een slechte nachtrust je chagrijnig en prikkelbaar maken, en een verwarde haardos je onzeker doen voelen. Ay Lin Kho legt uit hoe je zelf je nachtrust kan verbeteren door wat je eet, en zelfs je haar een gezonder uiterlijk kan geven.

1. Eieren

Eieren zijn om verschillende redenen een goede voedingskeuze. In eerste instantie is het altijd gezonder om een boterham met een eitje te snacken, dan een boterham met hagelslag of chocopasta. Ay Lin Kho: ” Je hebt dan niet de neiging om kort daarna weer te gaan snaaien omdat je bloedsuikerspiegel in onbalans is. Dit is wel het geval als je zoet op je brood doet! Daarnaast heeft een ei een veel langer verzadigend effect dus je kunt de hele ochtend door zonder dipjes.”

Verder zijn eieren ook erg goed voor je haar: “De Griekse en Chinese geneeskunde gebruikten zelfs eieren en eierolie voor de behandeling van huid en haar. Eieren zijn een van de beste eiwitbronnen. Ze bevatten biotine (vitamine B7) en B12, beide belangrijke voedingsstoffen voor je huid en haar. Voor de gezondheid van je haar maakt het niet uit of je je eitje het liefst gebakken, gekookt of gepocheerd eet.”

2. Antistress vitaminen

Er zijn een heleboel natuurlijke kalmerende producten en middeltjes op de markt die je helpen te ontspannen na een drukke dag. Een mogelijkheid is om extra slaaphormonen te gebruiken als je lichaam deze niet zelf aanmaakt vanwege je omgeving en je activiteiten overdag. Vitamine B6, foliumzuur en B12 helpen allemaal bij het reguleren van je slaapritme. Ze stimuleren de aanmaak van slaaphormoon en als je deze drie vitaminen combineert zijn ze nog krachtiger. De combinatie bonen en peulvruchten leveren deze stoffen.

3. Groene thee

Slaaphormoon heeft, samen met het kalmerende L-theanine in groene thee en het aminozuur 5-HTP, een krachtig synergetisch effect dat een rustige slaap bevordert. 5-HTP bevordert rechtstreeks de aanmaak van het gelukshormoon serotonine en beide zijn van belang bij de productie van het slaaphormoon. Pas wel op, want groene thee bevat ook een beetje cafeïne, waar je weer meer energie van krijgt. Drink er dus niet te veel van vlak voor je naar bed gaat. Het is handig om te weten dat groene en witte thee minder cafeïne bevatten dan zwarte thee.

4. Bananen smoothie

Een glas melk bevordert je nachtrust omdat er veel calcium in zit. Dit heeft een ontspannende uitwerking op je lichaam, vooral als het in je eten zit. Het bevordert het gebruik van het aminozuur tryptofaan, de basis voor je slaaphormoon melanine. Melanine zorgt ervoor dat je meer gelukshormoon serotonine aanmaakt. De meeste tryptofaan bereikt je hersenen echter niet zonder koolhydraten.

Als je dus een (volkoren) cracker eet bij je glas melk, dan komt het goed. Een banaan bevat zowel tryptofaan als koolhydraten en is dus perfect. Bananen zijn ook nog eens rijk aan de mineralen magnesium en kalium, die helpen tegen spierkrampen. Ze zijn daarom een goede snack na een voorkauwt. Het ultieme middel is een smoothie van banaan en melk.

Bij een gebrek aan calcium merk je niet direct iets. Je lichaam haalt het dan gewoon uit je spieren. Je kunt er dus wel spierkrampen, spierzwakte van krijgen. Een gebrek aan calcium zorgt voor verwardheid of vergeetachtigheid en waanbeelden

5. Superzalm

Zalm is rijk aan eiwitten en omega-3 en zit vol met vitamine B12 en ijzer. Je hebt omega-3 nodig om je brein te voeden en ook om je hoofdhuid gezond te houden. Als je weinig omega-3 binnenkrijgt, kun je een droge hoofdhuid en daarmee droog haar krijgen. Vegetariërs kunnen voor een plantaardige versie van omega-3 iedere dag een of twee eetlepels gemalen lijnzaad door hun eten strooien. Door twee keer per week vette vis te eten is er veel minder kans op hartziektes en recente ontwikkelingen laten ook zien dat depressies te maken hebben met een tekort aan vette vis.

6. Groentes en bonen

Je lichaam maakt zijn eigen crèmespoeling aan met de naam sebum. Je haarzakjes scheiden deze olieachtige substantie af. Spinazie en broccoli leveren ijzer en calcium, daarnaast zijn ze rijk aan provitamine A en vitamine C. Dit zijn allemaal ingrediënten die je lichaam nodig heeft om sebum te produceren. Koop dus een stronkje broccoli in plaats van een crèmespoeling: het smaakt veel beter.

Zijn bonen goed voor je haar? Jazeker! Peulvruchten zoals kidneybonen en linzen passen uitstekend in een haarverzorgingsmenu. Ze leveren niet alleen een overvloed aan eiwitten, die de haargroei stimuleren, maar ze bevatten ook ijzer, zink en vitamine B2 (riboflavine). Het komt niet vaak voor, maar een tekort aan vitamine B2 kan leiden tot breekbaar haar.(dokterdokter.nl)