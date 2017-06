Gezonde boter: zijn margarine en roomboter gezond?

🕔 27.jun 2017

Veel mensen besmeren er dagelijks hun brood mee. Maar zijn margarine en roomboter gezond of kun je ze beter achterwege laten? Zowel margarine als roomboter bevat vetten. Veel mensen denken dat vetten altijd ongezond zijn, maar vet is juist een belangrijke bouw- en brandstof voor het lichaam. Belangrijk is wel om te letten op het soort vet dat je binnenkrijgt.

Welk type vet is het best en kun je dan beter margarine of roomboter op je brood smeren? In dit artikel lees je meer over roomboter en margarine.

Verzadigde vetten in roomboter gezond?

Roomboter is een smeerbaar vet dat gemaakt is van melkvet en water. Roomboter is een bron van vitamine A en bevat vitamine K. Het heeft een vetgehalte van minimaal tachtig procent. Van het vetgehalte in roomboter is ongeveer 65% verzadigd. Verzadigde vetten verhogen het slechte LDL-cholesterol gehalte in het bloed, wat slecht is voor de bloedvaten. Te veel LDL-cholesterol in het bloed vergroot het risico op hart- en vaatziekten. Door de aanwezigheid van relatief veel verzadigde vetten, wordt aangeraden de consumptie van roomboter te beperken.

Tegenwoordig hoor je wel eens geluiden die beweren dat verzadigd vet (bijvoorbeeld in roomboter) niet zo ongezond is als voorheen werd gedacht. Echter, in een aantal van de studies die hieraan ten grondslag liggen komt niet duidelijk naar voren waarmee de calorieën uit verzadigd vet vervangen zijn. Wanneer verzadigd vet in de voeding wordt vervangen door een mix van koolhydraten, waaronder suikers, is er inderdaad geen positief effect op de gezondheid te verwachten.

Let dus goed op; het bericht dat ‘een vermindering in verzadigd vet gunstig/ongunstig is voor de gezondheid’ is eigenlijk incompleet, omdat er altijd bij vermeld moet worden waarmee dit in de voeding is vervangen. Er is grootschalig wetenschappelijk bewijs dat het vervangen van verzadigde vetten door onverzadigde vetten in de voeding het bloedcholesterol helpt te verlagen.

Margarine in plaats van roomboter?

Margarine is een smeerbaar vet waarvan de basis uit plantaardige oliën bestaat. Margarine bestaat voor ongeveer tachtig procent uit vet. Dit is ongeveer gelijk aan roomboter. De meeste producten in de supermarkt zijn echter halvarines, die half zoveel vet bevatten als margarine. Ook zijn er light margarines, die rond de dertig procent vet bevatten. Door de aanwezigheid van de plantaardige oliën bestaat het grootste deel van het vet in margarine uit onverzadigd vet.

Onverzadigde vetten zijn goede vetten, omdat ze bijdragen aan het behoud van een gezond cholesterolgehalte in het bloed en daarmee een bijdrage leveren aan de gezondheid van het hart. Door de aanwezigheid van de goede onverzadigde vetten, past margarine in een gezonde en actieve leefstijl.

Verder bevatten de plantaardige oliën in margarine van nature vitamine E, Omega 3- en 6-vetzuren. Fabrikanten voegen vaak ook andere vitamines en mineralen toe; alle margarines en halvarines zijn een bron van vitamine A en vaak rijk aan D.

Margarine of roomboter, wat is het advies?

Wat kun je nou beter gebruiken, margarine of roomboter? Beide bevatten belangrijke vitamines, maar wel verschillende typen vet. Margarine staat in de Schijf van Vijf door het grote aandeel goede onverzadigde vetten. Roomboter staat niet in de Schijf van Vijf door het hoge percentage slechte verzadigde vetten.

De Gezondheidsraad adviseert om zoveel mogelijk verzadigde vetten te vervangen voor onverzadigde vetten om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen.

Het advies is dan ook om je dagelijkse boterham te besmeren met margarine of halvarine in plaats van roomboter. Dit helpt je ook om aan de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) vitamines te komen! Af en toe je croissantje besmeren met roomboter is prima, maar doe dit met mate.(dokterdokter.nl)