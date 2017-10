Gezamenlijke patrouilles voor waarborgen veiligheid

🕔 02.okt 2017

Het garanderen van de veiligheid is een belangrijke aangelegenheid voor de regering. In dit kader zal de inzet van manschappen bij gezamenlijke patrouilles van leger en politie in het belang van de interne veiligheid gecontinueerd worden.

Het inzetten van manschappen zal een grotere prioriteit genieten om zodoende voor een aanvaardbaar niveau van interne veiligheid te zorgen.

Het Nationaal Leger zal zoals vermeld in de jaarrede van de regering ook voortgaan de politie te ondersteunen met het terugdringen van de illegale en criminele activiteiten, zoals goudsmokkel, wapenhandel en de exploitatie van en handel in mensen. Op deze wijze zal dit krijgsmachtsdeel zich beijveren om de veiligheid in het achterland te helpen bewerkstelligen.

Ook zullen vaarpatrouilles binnen de territoriale wateren en overige waterwegen van de Republiek Suriname uitgevoerd worden, met als doel het terugdringen en elimineren van dreigingen die gericht zijn op de soevereiniteit van ons land.

Daarnaast zullen diverse luchtpatrouilles binnen het luchtruim van de Republiek Suriname voor het verhogen van de nationale veiligheid uitgevoerd worden.(GFC)