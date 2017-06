Geweldenaar ingerekend door politie Rijsdijk

🕔 27.jun 2017

Ronald P. (39), een bekende geweldenaar bij de politie, is vorige week dinsdag door de politie van Rijsdijk ingesloten. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan feitelijke aanranding.

Een jonge dame deed op dinsdag 6 juni aangifte op het politiebureau. Zij verklaarde dat zij in de avond van maandag 5 juni in haar nachtrust werd gestoord. Haar slaapkamerdeur werd opengetrapt door de Ronald die in de buurt woont.

De man greep haar vast, maar het lukte haar een scherp voorwerp te pakken, waarmee ze in zijn richting zwaaide. Hij liet haar los en ze rende weg. Het slachtoffer klaagde van pijn over haar lichaam en is met een visum verwezen naar de huisarts.

De geweldenaar werd opgespoord, maar niet aangetroffen. Hij is op 20 juni door de politie in de kraag gevat en overgebracht naar het politiebureau.

Uit de administratie blijkt dat Ronald eerder ook voor andere geweldsdelicten was ingesloten, schrijft de politie.(GFC)