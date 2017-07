Geor Hering geeft ondersteuning aan sociale huizenbouwplan Louis Vismale

🕔 03.jul 2017

Geor Hering, voorman van de Geor Hering Foundation Europa, zegt zijn ondersteuning toe aan het sociale huizenbouwplan van Louis Vismale. Hering is vol lof over de enorme inzet en kundige werkwijze van de topman van Stichting 1 voor 12.

Hij laat weten dat het bewonderenswaardig project van Vismale veel meer bijstand van personen in Suriname maar ook ook uit het buitenland zou moeten krijgen.

Volgens informatie heeft het tweetal deze week overleg gevoerd over het sociale huizenbouwplan. Onder meer is besproken op welke wijze er meer gestalte hieraan kan worden gegeven. Intussen heeft Stichting 1 voor 12 al zes sociale huizen opgeleverd en wordt hard gewerkt aan de bouw van het zevende huis.

Het is de bedoeling dat Hering ook zijn kapitaalkrachtige Amerikaanse- en Europese zakenrelaties gaat benaderen en zal aanbevelen dit sociale project mede te ondersteunen. Ook met Best Mart -eigenaar Tja Foe Lee staat een gesprek op schema.

“Vismale is al vele jaren haast dag en nacht druk bezig om zijn medemens in nood te helpen. Deze sociale man van Suriname zou wat mij betreft veel meer ondersteuning moeten krijgen om het goede werk voor de gemeenschap nog beter te kunnen doen”.

“Een zeer groot aantal personen heeft zeer dringend een woning nodig. Ik roep om die reden een ieder op om Louis Vismale de steun in de rug te geven, want dat komt uiteindelijk ten goede aan de mensen in nood”, aldus Hering.

GFC Nieuws verneemt dat Stichting 1 voor 12 in Suriname een SMS-lijn bij Digicel heeft lopen. Personen met een Digicel -simkaart/abonnement die een bijdrage willen leveren kunnen “HELP” sms’en naar het nummer 1912.

Verder heeft Stichting 1 voor 12 ook opties voor personen in Nederland eb wel de volgende.

Doneer Online via iDEAL, PayPal, creditcard etc. De link is: https://www.geef.nl/externalMod.php?gd=8263&taal=NL_NL

Voor overmakingen via de bank is het volgende nummer opengesteld: IBAN-nummer: NL88 INGB 0006 9834 06.