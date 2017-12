Geor Hering Foundation roept Louis Vismale uit tot Sociale man van Suriname 2017

De Geor Hering Foundation (GHF) heeft de topman van Stichting 1 voor 12, Louis Vismale, deze week uitgeroepen tot de Sociale man van Suriname 2017.

De Geor Hering Foundation had begin november een onafhankelijke jury bestaande uit vier mannen en drie vrouwen samengesteld die grondig moest nagaan wie gekwalificeerd mag worden als de Sociale Man of Vrouw van Suriname 2017. De jury nam deze week een besluit en koos unaniem voor Vismale.

Aan deze kwalificatie is ook een gevulde enveloppe verbonden. De GHF stelt deze enveloppe beschikbaar onder voorwaarde dat de inhoud gebruikt moet worden voor sociale doeleinden.

De Geor Hering Foundation Internationale charitatieve organisatie heeft de afgelopen 17 jaren een groot aantal grootschalige sociale projecten gesponsord of uitgevoerd met het doel verbetering te brengen in de omstandigheden van mensen in nood.

Met het toekennen van deze bijzondere onderscheiding, wil de GHF ook andere organisaties of personen stimuleren ‘goed te doen voor mensen die het moeilijk hebben in het leven’.

De voorzitter van de jury, Jennifer Atmo, laat aan GFC Nieuws weten dat Vismale ook in 2017 heeft bewezen zich op voortreffelijke wijze in te zetten voor personen die hulp echt hard nodig hebben.

Volgens haar is Vismale dag en nacht bezig met sociale hulpprojecten ten gunste van mensen in ernstige nood.

“Vismale is een zeer harde werker die zich helemaal in dienst stelt van zijn medemens in nood. Dit doet hij consistent met zeer grote inzet en veel doeltreffendheid. Om die reden hebben wij unaniem onze stem op hem uitgebracht”, aldus de juryvoorzitter.