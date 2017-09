Genetische risicofactor meest voorkomende migraine ontdekt

🕔 18.sep 2017

Het risico op migraine blijkt in de genen terug te vinden te zijn. Al meerdere wetenschappelijke onderzoeken zijn gedaan naar de erfelijkheid van migraine. Hoewel verder onderzoek nodig is, blijkt dat je DNA voor een deel bepaalt of je nu wel of niet last krijgt van migraine.

Volgens het World Health Organisation (WHO) duikt migraine in de top twintig op als meest verstorende levensconditie. Migraine treft één op de acht mensen, de kwaal kost de economie massa’s geld. De intense hoofdpijn, die gepaard gaat met misselijkheid en visuele stoornissen, kan tot drie dagen duren.

De huidige middelen lijken niet doeltreffend of geschikt voor alle patiënten. Meer onderzoek naar de oorzaak van migraine kan dan ook tot een betere behandeling leiden. Hierdoor zal de aandoening voor miljoenen mensen draaglijker worden.

Epilepsie en schizofrenie

Meerdere onderzoekers deden onderzoek naar de oorzaken van migraine. Het LUMC vond daarbij bijvoorbeeld dat de prikkelbaarheid van de zenuwen en de conditie van de bloedvaten een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van migraine. Ander onderzoek vond dat de hersenen daarnaast een grote rol spelen bij het al dan niet krijgen van migraine.

Zo blijkt er een DNA-variant te bestaan, die de boosdoener zou zijn bij migraine. Dat gen is betrokken bij het opruimen van de neurotransmitter glutamaat in de hersenen. Glutamaat overprikkelt de zenuwen, en kan daardoor leiden tot migraineaanvallen. Dit gen blijkt ook in verband te staan met andere neurologische ziekten, zoals epilepsie en schizofrenie. Als gevolg van een fout in het gen zou glutamaat zich kunnen opslaan tussen de hersencellen en zo de migraine uitlokken.

Gevoeligheid van het brein

Onderzoek naar zeldzame, extreme vormen van migraine vond al eerder dat het gen dat betrokken is bij glutamaat een rol speelt bij het krijgen van migraine. Glutamaat blijkt namelijk de gevoeligheid van het brein voor migraine-aanvallen te verhogen.

Meer onderzoek nodig

Hoewel verschillende onderzoeken zijn gedaan naar de oorzaken van migraine en de rol die je DNA daarin speelt, is meer onderzoek nodig om tot echte conclusies te komen. Je DNA blijkt zeker een rol te spelen bij het al dan niet krijgen van migraine-aanvallen, maar om die precieze oorzaken van migraine-aanvallen te achterhalen, is meer onderzoek nodig.(dokterdokter.nl)