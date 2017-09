Geld stinkt niet – goud (soms) wel

🕔 26.sep 2017

Een 45-jarige Sri Lankaan liep een beetje raar, vond de douane op de Bandaranaike International Airport in Sri Lanka. Hun wantrouwen was terecht: de man had via zijn achteruitgang bijna een kilo goud naar binnen gewerkt.

Met behulp van een metaaldetector ontdekte de douane 904 gram zorgvuldig verpakt goud en juwelen in het rectum van de man, die op weg was naar India.

Eerder deze maand werd een vrouw betrapt, die 314,5 gram goud in haar rectum had. Ook zij probeerde het edelmetaal naar India te smokkelen.

Gelukszoekers kopen vaak goud goedkoop op in plaatsen als Dubai en Singapore en proberen het met winst te slijten in India. Alleen al in 2017 gebeurde dat al 44 maal, dus nagenoeg wekelijks.

De man met goud in de billen mocht na een boete van 660 Amerikaanse dollars naar huis.