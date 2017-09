Geen water, geen voedsel, geen stroom: Puerto Rico snakt naar hulp VS

30.sep 2017

Zes maanden zonder stroom? Dat zou zomaar kunnen, in Puerto Rico. Het Amerikaanse eiland zit al weken zonder stroom en dat zal zeer waarschijnlijk de komende zes maanden zo blijven.

Veel Amerikanen zijn zich er niet van bewust, maar Puerto Rico is deel van de Verenigde Staten.

Orkaan Maria trok met windsnelheden van bijna 250 kilometer per uur over het eiland en vernietigde praktisch alles wat overeind stond. En dat terwijl een miljoen Puerto Ricanen sinds Irma al zonder stroom zaten.

Nog steeds is er geen elektriciteit en zijn er ernstige tekorten aan voedsel, water en andere eerste levensbehoeften. Alleen enkele gebouwen zoals ziekenhuizen krijgen stroom van een generator.

De verwachting is dat de elektriciteitssituatie pas over een half jaar weer normaal is. Dat betekent ook dat er bijna geen telefoonverkeer mogelijk zal zijn op het eiland.

Nog veel erger is het tekort aan drinkwater. Dat is er simpelweg nauwelijks. En water uit een kreekje of riviertje is al helemaal uitgesloten.

Puerto Rico is namelijk een van de meest vervuilde delen van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse leger gebruikte het gebied tientallen jaren om bommen te testen. Het aantal personen met kanker is in dit gebied buitenproportioneel hoog.

Vanwege de kolenindustrie zijn uitgestrekte gebieden zwaar vergiftigd en is zelfs op blote voeten lopen levensgevaarlijk.

En zoals het er nu uitziet zal dit stukje Amerika het op krijgen kracht moeten doen, want tot nu toe valt hulp uit de VS zwaar tegen.