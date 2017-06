‘Geen richtlijnen maar goede zorg moet centraal staan’

De Raad voor Volkgezondheid en Samenleving (RVS) pleit voor meer context in wetenschappelijk onderzoek. Volgens de raad is “het accent in de zorg teveel komen te liggen op externe verantwoording, transparantie, standaardisatie en controle”.

Dat schrijft de raad vandaag in het advies “Zonder context geen bewijs – de illusie van evidence-based practice”. Volgens raadslid Jan Kremer is goede zorg vooral een kwestie van hart en ziel, en niet alleen van verstand.

In het Nederlands Dagblad geeft Kremer de kankerzorg als voorbeeld. “Wat als een tachtigjarige patiënt liever een kortere tijd leeft zonder behandelingen? Dan zegt het wetenschappelijk bewijs dat een chemo goede zorg is, terwijl dat voor die patiënt anders ligt. We werken met mensen, niet alleen met lijstjes.”

Er zijn drie verschillende niveaus waarop deze nieuwe manier van onderzoek gevolgen voor heeft, aldus de RVS: landelijk, lokaal en in de spreekkamer. “Medische besluitvorming in die praktijk is gebaseerd op het verbinden van verschillende kennisbronnen, zoals verhalen, ervaringen, lokale data en nog steeds bewijs.”

Knellende richtlijnen

Omdat deze manier van werken volgens de raad ook invloed heeft op het leerproces, moet er vanuit de betaling in de zorg “meer vertrouwen in de afweging die professional en patiënt met elkaar maken en minder controle op strikte naleving van knellende richtlijnen”.

Maandagavond houdt de RVS in Domus Medica in Utrecht een symposium over dit advies. Tijdens het symposium wordt het advies aangeboden aan Marcel Daniëls (voorzitter Federatie Medisch Specialisten) en Henk Smid (directeur ZonMw).(NU.nl)