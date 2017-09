Geen nauwe samenwerking Natuurlijke Hulpbronnen en Amazone Resources

In de media is er recentelijk een artikel verschenen waarin wordt aangegeven dat er een nauwe samenwerking is met Amazone Resources. Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen(NH) geeft aan dat er geen nauwe samenwerking is zoals gesteld in het artikel.

De minister zegt dat het bedrijf haar verplichtingen tot op heden nog niet is nagekomen. Na de testvaart is er geen communicatie geweest tussen het ministerie en het bedrijf.

Vanuit NH is afgesproken dat het bedrijf de resultaten van het Environmental and Social Impact Assessment (EISA) en een werkplan met bijbehorende haalbaarheidsstudie moet indienen. Dat is vooralsnog niet gebeurd.

De informatie die hieruit voortvloeit zal het ministerie gebruiken voor de watermarketing en exportstrategie. Deze zullen meegenomen worden in concessievoorwaarden.

Met dit bericht wil het ministerie de samenleving informeren dat er geen enkele nauwe samenwerking is op dit moment. De resultaten van het onderzoek door het bedrijf worden afgewacht. De minister is voorstander van transparantie en zal daarom tijdig de samenleving informeren over ontwikkelingen betreffende de export van zoetwater.(GFC)