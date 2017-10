Nog geen medaille voor Yaël Touw Ngie Tjouw, judoka’s vandaag in actie in Chili

🕔 01.okt 2017

Het zat er wel degelijk in voor Yaël Touw Ngie Tjouw zaterdag op de 100m vlinderslag in de finale in Centro Acuático Coliseo, echter ging hij in de laatste 10m voor de finish langzamer, waardoor hij op de 7e plek eindigde in een tijd van 57.92 sec.

Hij startte goed vanaf de blokken en ook op het keerpunt zat hij nog goed in de race, maar het ging dus mis vóór hij de finish bereikte.

Coach Dwight Vermeer was ook van oordeel dat het een goede race was tot op dat moment. Ook Yael was de dezelfde mening toegedaan.

De zwemmer had eerder op de dag de finale weten te bereiken door in de series een tijd neer te zetten van 58.18, welke tijd hij dus in de finale verbeterde, maar niet goed genoeg was voor een medaille.

Hij komt woensdag om 10.57 uur weer in actie op de 200m vlinderslag, terwijl Tanya Fernald vandaag zwemt op de 50m rugslag.

De judoka’s komen vandaag voor het eerst in actie op deze Odesur Spelen. In CEO neemt Savio Marica in de < 55kg klasse het op tegen de Colombiaan Juan Pablo Restrepo en Joshua Fung Loi komt in de 55 - 60kg klasse uit tegen Sosa Tomas uit Uruguay. De wedstrijden starten om 10.00 uur s’ morgens en de finales zijn op of omstreeks 15.00 uur. Foto: De judoselectie onder leiding van Johan Nekrui (uiters links) en verder Joshua Fung Loi. Charissa Nirmal en Savio Marica.

(GFC)