Gebrek aan seks meest voorkomende reden voor scheiding

Ruim 30.000 scheidingen waren er in Nederland in 2016. Volgens onderzoekers was de meest voorkomende reden, gebrek aan seks en tekortkomingen op emotioneel gebied.

De onderzoekers menen dat mensen steeds meer kritischer worden in relaties. Nu blijkt dat partners er veel meer voor kiezen om hun relatie te ontbinden als ze niet gelukkig zijn.

Naast gebrek aan seks en emotionele aandacht zijn conflicten over het huishouden en geldzaken en sleur de belangrijkste redenen waarom mensen op elkaar uitgekeken raken.