Gamen kan een ziekte zijn

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal volgend jaar ‘gamestoornis’ toevoegen aan de lijst van officieel erkende ziekten en aandoeningen.

Mensen die buitensporig veel videogames spelen, kunnen worden gediagnosticeerd met de gamestoornis, schrijft Forbes. De aandoening wordt in 2018 toegevoegd aan de International Classification of Diseases.

Gamestoornis wordt omschreven als “een patroon van aanhoudend of terugkerend gamegedrag (digitale gaming of video gaming), mogelijk online dan wel offline, gemanifesteerd door (1) verminderde controle over het gamen (bijv. begin, frequentie, intensiteit, duur, beëindiging, context), (2) toenemende prioriteit geven aan gamen waardoor gaming prevaleert boven andere levensbehoeften en dagelijkse activiteiten en (3) voortzetting of escalatie van gaming, ondanks het optreden van negatieve gevolgen.”

Het gamegedrag moet minimaal 12 maanden geduurd hebben om als stoornis te kunnen worden gekwalificeerd, maar deze periode kan korter zijn als aan alle diagnostische voorwaarden wordt voldaan en de symptomen ernstig zijn.