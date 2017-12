First Lady Bouterse: blijf jongeren uit moeilijke thuissituaties ondersteunen

🕔 13.dec 2017

First Lady Ingrid Bouterse-Waldring heeft certificaten uitgereikt aan de geslaagden van de zesde Wan Okassie-project van Stichting Mati Fu Teego. Bouterse is trots op de leerlingen die de training succesvol hebben afgerond.

Volgens Bouterse heeft de voorzitter van de stichting bewezen dat jongeren uit een onaangename thuissituatie met ondersteuning en stimulatie toch wat kunnen bereiken.

De voorzitter van de stichting legt uit dat deze jongeren zes maanden lang zijn opgeleid in administratie en communicatie en kwamen ook in aanmerking voor een ICT-training door Telesur. De doelstelling is om de jongeren die problemen hebben met conflictsituaties, helpen terugbrengen in de maatschappij.

De stichting is van plan de jongeren zo veel mogelijk te stimuleren om hun schoolopleiding af te maken. Zij is trots op haar studenten van de afgelopen 10 jaren. Een aantal is nu werkzaam bij grote bedrijven, terwijl een niet te onderschatten deel zit op hogere opleidingen en enkelen reeds zijn afgestudeerd.(GFC)