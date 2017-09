Filmmaker Ida Does krijgt 2 Awards op CTIFF Canada

🕔 23.sep 2017

Regisseur Ida Does is voor haar film ‘Amsterdam, sporen van suiker’ onderscheiden met twee Awards op het Caribbean Tales International Film Festival in Toronto, Canada.

De documentaire is verkozen tot de beste documentaire 2017 van het Festival.

Ida Does zelf kreeg ook een award: De CineFAM Award, voor de beste vrouwelijke regisseur.

Does: “Ik ben erg blij met beide Awards. Erg verrast ook. Voor mij was het spannend om te zien wat deze film op de festivals zou doen. Na de uitzending op primetime op de Nederlandse TV en de Surinaamse première in TBL Cinemas beleefde de film internationaal een vliegende start”.

De Caribische Première vond plaats tijdens Carifesta op De Universiteit van Barbados.

De film werd ook vrijwel direct officieel geselecteerd door Caribbean Tales in Toronto en door The Third Horizon Caribbean Film Festival in Miami, terwijl het Trinidad&Tobago International Film Festival de film voor 2018 heeft geselecteerd.

“Dit alles is een bevestiging van de behoefte die er bestaat aan films met thema’s als identiteit, de veerkracht van de voorouders, de dehumanisering van de tot slaaf gemaakten, het racisme en de ontkenning van de misstanden in de slavernij, en de gevolgen daarvan. Dat zijn thema’s uit de film, die herkenbaar zijn voor het hele Caribisch gebied.”

Does heeft in de diverse nagesprekken in Barbados en Toronto opgemerkt dat men over het Nederlands kolonialisme niet erg veel weet, maar dat de verhalen in de film onmiddellijk grote erkenning teweeg brachten.

Does: “ Het is frappant hoezeer de verhalen op elkaar lijken. Het slavernijverleden is bepalend geweest voor de huidige Caribische samenlevingen. Veel mensen kregen na het zien van de film ook de behoefte hun stamboom te onderzoeken.”

Over de CineFAM Award zegt Does: “Het is de eerste keer dat deze Award wordt uitgereikt en ik ben erg trots dat ik de eerste vrouwelijke regisseur ben die het mag ontvangen.

Het team van Caribbean Tales onder leiding van oprichtster Frances-Anne Solomons wil met deze CineFAM Award vrouwelijke regisseurs die ‘stoutmoedige films’ maken, belonen. Een hele opsteker voor mij persoonlijk, maar ook voor alle jonge vrouwelijke aanstormende talenten die in dezelfde droomwereld als ik verkeren: die van film.”

Does is geen onbekende op het Caribbean Tales Film Festival: drie jaar geleden won haar film ‘Poetry is an island, Derek Walcott’ op ditzelfde Festival ook de Award voor beste documentaire.

De film krijgt behalve een internationale ronde langs Festivals ook een educatief traject.

In Suriname zal dat opgezet worden door coproducent The Back Lot, eveneens coproducent van Walcott’s film.(GFC)