Feit of fabel: dit moet je weten over vegetarisch eten

🕔 02.okt 2017

Een vegetariër mag geen dierlijke producten eten, is meer geld kwijt aan boodschappen dan een niet-vegetariër en krijgt niet voldoende voedingsstoffen binnen. Of toch wel? In het kader van Wereld Vegetarisme dag legde NU.nl een aantal stellingen voor aan experts.

1. Als vegetariër krijg je niet alle benodigde voedingsstoffen binnen: fabel

Sytske de Waart, voedingskundige van de Vegetariërsbond: “Bij een gevarieerde vegetarische voeding (inclusief zuivel en eieren) krijg je alle benodigde voedingsstoffen binnen. Dat wordt ook onderschreven door het Voedingscentrum, op basis van onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken.”

Isabel Boerdam van de vegetarische foodblog De Hippe Vegetariër: “De gemiddelde vegetariër eet gezonder dan een niet-vegetariër. Natuurlijk moet je erop letten dat je voldoende eiwitten, ijzer en vitamine B12 (wordt vaak toegevoegd aan vleesvervangers) binnenkrijgt, maar als je dat doet is er niks aan de hand.”

2. Als vegetariër mag je geen enkel dierlijk product consumeren: fabel

De Waart: “Als je geen enkel dierlijk product eet, dus geen vlees, maar ook geen ei, zuivel en honing, ben je een veganist: dat is een vegetariër die nog een stapje verder gaat. Volgens de Vegetariërsbond is een vegetariër iemand die niets eet van het gedode dier. Zuivel en eieren kunnen dus wel.”

3. Vegetarisme is alleen voor hippies en hipsters

De Waart: “Feit. We dragen ook allemaal geitenwollen sokken in sandalen, kamperen en drinken geen alcohol. Wanneer ben je trouwens een hippie of een hipster?”

Boerdam: “Zeker niet. Voor mij betekent vegetarisch eten dat je bewust bezig bent met wat je eet en welke impact jouw eetgedrag heeft op je gezondheid en het milieu.”

4. Een vegetariër eet vaak gezonder dan een niet-vegetariër: feit

De Waart: “Vegetariërs blijken zich goed aan de Schijf van Vijf te houden: niet te veel eten en vooral plantaardig. Uit onderzoek blijkt ook dat vegetariërs gezonder zijn: ze hebben een lager risico op hart- en vaatziekten en zijn gemiddeld slanker. Vergelijkbare gezondheidsvoordelen zijn echter ook te halen met een omnivoor voedingspatroon (met vis en matig vlees) volgens de Schijf van Vijf. Daarnaast hebben vegetariërs vaak een gezondere leefstijl: ze roken minder, bewegen meer en zijn matig met alcohol.”

Boerdam: “Door elke dag vlees te eten, beperk je volgens mij je horizon. Mensen die veel vlees eten, zullen bijvoorbeeld minder snel peulvruchten, granen en noten eten. Een vegetariër eet over het algemeen veel gevarieerder.”

5. Een vegetariër is meer geld kwijt aan boodschappen dan een niet-vegetariër: fabel

De Waart: “In theorie kun je geld uitsparen door vegetarisch te eten, maar het omgekeerde kan ook. Dat hangt voornamelijk samen met wat je aan alternatieven eet (kaas, noten en vleesvervangers zijn duur, peulvruchten en ei zijn heel goedkoop), en in welke supermarkt of winkel je je boodschappen doet. Goedkoop vlees wint het van een aantal vegetarische alternatieven.”

Boerdam: “Als je plofkip koopt, kun je inderdaad goedkoop rondkomen als niet-vegetariër. Maar als je kiest voor kwaliteitsvlees ben je al snel duurder uit. Verder zijn vegetarische menu’s in restaurants vrijwel altijd goedkoper dan vlees of vis.”

6. Het is lastig om van de ene op de andere dag over te schakelen naar vegetarische voeding: feit en fabel

De Waart: “Vleesalternatieven zijn overal te krijgen, en op internet is een keur aan recepten voor lekkere vegetarische gerechten. Ook je lichaam heeft er geen enkele moeite mee als je per direct ophoudt met vlees en vis eten.”

Boerdam: “Alle verandering is moeilijk. Ik zou mensen dan ook niet aanraden om van de ene op de andere dag vegetariër te worden. Je kunt beginnen met het minderen van vlees en vis en langzaam bekend worden met de alternatieven.”

7. Het is verstandig vlees en vis te vervangen door vegaburgers: fabel

De Waart: “Het is niet nodig om dagelijks kant-en-klare vleesvervangers te eten als vegetariër. Naast dat ze bepaalde nadelen hebben (vaak bevatten ze veel calorieën en ze zijn ook nogal duur), is het belangrijk te variëren omdat de vegetarische alternatieven die er zijn, elk hun unieke bijdrage leveren aan voedingsstoffen. Er is een hele set aan vegetarische alternatieven, zoals ei, kaas, peulvruchten en noten.”

Boerdam: “Voor mensen die niet gewend zijn om met groente te koken, kunnen vegaburgers een goed alternatief zijn. Het blijft natuurlijk het lekkerst en meest gezond om verse groenten, granen en peulvruchten te eten. Ik zie wel dat het aanbod en de kwaliteit van vegaburgers de afgelopen jaren enorm is toegenomen.”

8. Het is altijd duidelijk welke producten vegetarisch zijn en welke niet: fabel

De Waart: “In een aantal voedingsmiddelen zit het dode dier onherkenbaar verstopt, en niet altijd geeft het etiket voldoende uitsluitsel. Zo wordt de meeste kaas, toch veel gegeten door vegetariërs, gemaakt met dierlijk stremsel (afkomstig van dode kalveren). Ook in snoep en pudding zit slachtafval, namelijk gelatine die gewonnen wordt uit de botten en huid van geslachte varkens en koeien.”

Boerdam: "Veel vegetarische producten zijn te herkennen aan het vega-vinkje, maar bij verse producten kan het ingewikkeld zijn. Ik vind het bij kaas het lastigst. Als er bij de ingrediënten alleen 'stremsel' staat, kun je ervan uitgaan dat het dierlijk stremsel is. Het jammere is dat vooral de harde Nederlandse kazen vegetarisch gestremd worden en niet de zachte Franse kazen."