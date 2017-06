Feit of fabel: Dit moet je weten over planten

Bijna iedereen heeft planten in huis of in de tuin, maar hoe moet je ze nu verzorgen? En wat is nu wel en niet waar over de verzorging ervan? Voor Plantendag sprak NU.nl met tuinmannen Rob Verlinden en Lodewijk Hoekstra, beiden bekend van Eigen Huis & Tuin.

1. “Als je van de luizen op je planten af wil, moet je met je planten schudden”: feit en fabel

Hoekstra: “Het zal vast iets doen, maar je krijgt zo lang niet alle luizen van je planten af. Je kunt beter via internet een doosje met larven van lieveheersbeestjes kopen en die uitzetten bij je planten. Zij eten de bladluis dan op en dan ben je er zo vanaf. Je kunt ook bepaalde middeltjes tegen luis bestellen, maar doe er dan wel eentje op natuurbasis. Dat is beter voor de natuur.”

Verlinden: “Met schudden raak je ze niet kwijt. Als de luizen eenmaal op de grond liggen en ze zijn weer ontwaakt, dan komen ze gewoon weer terug op de plant. Als luizen op een kamerplant zitten, is er iets aan de hand: dan is de weerstand van de plant zo laag geworden dat luizen de kans krijgen. De plant kan ze niet meer verjagen. Ik zeg altijd: een kamerplant met luizen moet de biobak in.”

strong>2. “Als het de hele week geregend heeft, hoef je je planten geen water te geven”: feit

Hoekstra: “Deze stelling is alleen een feit als het écht de hele week geregend heeft. Als het bijvoorbeeld drie weken niet geregend heeft en dan een dag ineens wel, compenseert dat niet dat je die drie droge weken geen water hebt gegeven. Planten zitten in mei middenin hun groeiperiode en dan is het belangrijk om goed water te geven. Als je de bladeren van je grote planten een beetje ziet hangen, dan weet je dat je hele tuin weer wat water nodig heeft.”

Verlinden: “In principe niet. Overigens vinden kamerplanten het heerlijk om in de zomer buiten in de regen te staan. Regen is een beetje zurig en van dat vocht houden ze. Een douche vinden ze ook lekker, dan worden ze afgespoeld en gaat het stof een beetje van de bladeren af.”

3. “Planten kun je beter niet in de slaapkamer zetten”: fabel

Hoekstra: “Juist wel! Planten zorgen voor zuurstof, verlagen je stressniveau en zijn daardoor goed voor je humeur. Planten zijn ook heel goed voor op kantoor of in de huiskamer.”

Verlinden: “Sommige planten kun je beter niet in de slaapkamer zetten omdat ze een beetje giftig zijn of hallucinerend werken. Een voorbeeld daarvan is de Brugmansia, die in de tropen speciaal bij het slaapkamerraam wordt gezet. Dat is helemaal niet gevaarlijk hoor, je voelt je alleen een beetje te ‘woppiewau’.”

4. “Vetplanten hebben weinig verzorging nodig”: feit

Hoekstra: “Klopt, maar je moet ze niet helemaal vergeten. Cactussen zijn vetplanten en komen normaal in droge, warme gebieden voor. Daar is natuurlijk weinig water, dus in Nederland hebben ze ook weinig water nodig. Deze planten brengen weinig zuurstof, maar hebben het voordeel dat ze maar heel weinig water nodig hebben.”

Verlinden: “Vetplanten hebben inderdaad weinig verzorging nodig. Met heel weinig water kun je ze in leven houden.”

5. “Kruidenplanten kun je beter bij het tuincentrum kopen dan bij de supermarkt”: feit

Hoekstra: “Dit is een heel gevoelig punt, maar uiteindelijk kun je kruidenplanten inderdaad beter bij het tuincentrum kopen. Tuincentra bieden vaak meer kwaliteit en kruidenplanten moeten op een heel verantwoordelijke manier gekweekt worden. Je eet er straks immers van, dus het moet wel goed zitten.”

Verlinden: “Ik weet niet of dit waar is, het ligt een beetje aan de omloopsnelheid. Als ze bij de supermarkt snel worden verkocht, is het prima. Als ze er een week staan, is het eigenlijk te donker. Maar als ze vers zijn, is de kwaliteit hetzelfde.”

6. “Je kunt beter een plantenspuit gebruiken dan een gieter”: fabel

Hoekstra: “Dat hangt heel erg af van de soort plant. Bij planten met luchtwortels, zoals Tillandsia en orchidee, kun je beter een plantenspuit gebruiken. Bij planten die in een pot staan, kun je beter een gieter gebruiken, omdat die veel meer water nodig hebben.”

Verlinden: “Het ligt eraan wat je moet gaan doen. Een plantenspuit is eigenlijk om een beetje te vernevelen en een gieter is water geven op de kluit. Dus je kunt ze alle twee gebruiken.”

7. “Je planten gaan sneller groeien als je er tegen praat”: fabel

Hoekstra: “Daar geloof ik niet in, ik denk dat het eerder voor jezelf therapeutisch kan werken dan voor de plant. Maar ik geloof wel dat planten op een bepaalde manier reageren op mensen en hun energie, maar niet dat ze er per se harder van gaan groeien.”

Verlinden: “Er wordt inderdaad gezegd dat planten sneller groeien als je tegen ze praat. Ik ben een enorme ouwehoer en bij mij groeit alles als een idioot, dus het zal wel.”(NU.nl)