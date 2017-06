Feit of fabel: de grootste (on)zin over brood

🕔 12.jun 2017

Er is deze week veel te doen over brood. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de een anders reageert op wit- of volkorenbrood dan de ander. Welke bekende broodmythen kloppen inderdaad niet, en welke veelgehoorde beweringen over brood zijn wel waar?

NU.nl legde een aantal stellingen voor aan het Voedingscentrum.

1. Speltbrood is gezonder dan tarwebrood: fabel

“Spelt en tarwe zijn granen die uit dezelfde familie komen. Spelt lijkt erg op tarwe. Ze bevatten dezelfde voedingsstoffen: koolhydraten, eiwitten, mineralen, vitamines en vezels. Sommige mensen beweren dat speltbrood lichter verteerbaar zou zijn. Daarvoor is geen wetenschappelijk bewijs. Beide soorten brood bevatten gluten (eiwitten). Bij zowel spelt- als tarwebrood is het voor de gezondheid belangrijk om te kiezen voor volkoren varianten. Het eten van drie sneetjes volkorenbrood verlaagt het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type II.”

2. Als je veel brood eet, krijg je te veel zout binnen: fabel en feit

“Dat hangt er van af wat je de rest van de dag eet. Het klopt dat in brood redelijk wat zout zit, want zout is nodig om brood te kunnen maken. En in Nederland is aan het bakkerszout jodium toegevoegd, omdat we het verder uit weinig andere producten halen. Om minder zout te eten raden we daarom aan om vooral andere, ongezonde producten uit je eetpatroon te schappen zoals chips, sauzen enkant-en-klare producten.”

3. Als ik wil afvallen, moet ik brood uit mijn dieet bannen – fabel

“Fabel. Afvallen doe je door gezonder en minder te eten. Als je een hele productgroep weglaat is de kans groot dat je afvalt, maar het maakt niet uit of dit brood is of iets anders. Omdat volkorenbrood een gezond product is dat in de Schijf van Vijf staat, raden we aan om – als je wilt afvallen – te kijken naar andere, ongezonde eetgewoontes, zoals ongezonde tussendoortjes. Dan val je af en leef je gezonder.”

4. Als je geen brood eet, krijg je een jodiumtekort – feit

“De gemiddelde Nederlander krijgt theoretisch gezien te weinig jodium binnen uit producten anders dan brood. Theoretisch gezien zou daarom een groot deel van de bevolking een jodiumtekort oplopen als we massaal stoppen met het eten van brood. Daarom is ook het verrijkingsadvies, om jodium toe te voegen aan bakkerszout, in het leven geroepen.”

5. Donkerder brood is gezonder dan lichtgekleurd brood – fabel

“De kleur van het brood zegt lang niet alles. Het gaat erom of het brood gemaakt is van de hele graankorrel, dus volkorentarwemeel. Hiervoor moet je altijd goed op het etiket kijken en niet afgaan op de kleur van het brood zelf. Wat wel goed is om te weten: volgens de Broodwet moét een brood 100% volkoren zijn als in de naam van het brood ‘volkoren’ staat.”

6. Zuurdesembrood is gezonder dan gistbrood – fabel

“Desembrood is brood waarvan het deeg niet met gist is gerezen, maar met desem als rijsmiddel. Zuurdesem heeft inderdaad minder gist, maar ook hier geldt dat het er om gaat: is het volkoren of niet? En zuurdesembrood is niet per definitie volkoren. Desembrood is wat steviger dan brood dat met gist is gemaakt. Sommige mensen vinden dat lekkerder.”

7. Brood kun je maximaal een halve week bewaren – feit en fabel

“Brood kun je in de keukenkast ongeveer twee tot vier dagen bewaren. Als je het brood in de vriezer stopt, kun je het daar nog ongeveer een maand bewaren. Als brood niet meer goed is smaakt en ruikt het muf, is het droog of beschimmeld. Bedorven brood herken je snel door goed te kijken, ruiken of proeven.”

8. Brood uit de vriezer verliest zijn voedingswaarde in vergelijking met vers brood – fabel

“Er zitten nog ongeveer evenveel vitamines en mineralen in brood uit de vriezer als in vers brood. Vitamineverlies gaat namelijk erg traag als je eten bevriest. Daarom staan bijvoorbeeld groente uit de vriezer ook in de Schijf van Vijf.”(NU.nl)