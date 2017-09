‘Facebook test functie die bioscoopfilms in de buurt weergeeft’

🕔 10.sep 2017

Facebook is een functie aan het testen waarmee wordt getoond welke films er in bioscopen in de buurt draaien. De test lijkt zich vooralsnog te beperken tot Amerikaanse gebruikers. Dat schrijft NU.nl.

De functie laat verder zien hoe laat een film draait en geeft een lijst van lokale bioscopen, meldt TechCrunch. Dit alles verschijnt in een aparte sectie van de Facebook-app.

De informatie komt van de boekingsdienst Fandango. Die integratie maakt het verder mogelijk om direct een kaartje te kopen voor een film via de app.

De test wordt langzaam uitgerold onder gebruikers in de Verenigde Staten. Of en wanneer de dienst naar Nederland komt, is niet bekend.(NU.nl)