🕔 19.dec 2017

Facebook is slecht voor je geestelijke gezondheid; dat geeft het sociale medium nu zelf ook toe. Maar de beste manier om die slechte invloed tegen te gaan, is nóg actiever worden op Facebook.

While reading this Facebook blog, I can’t help but feel like I’m reading a tobacco company article from the 60s about the social benefits of smoking together. https://t.co/cNEatCc95a

— Peadar Grogan (@padrg) 16 december 2017