🕔 06.dec 2017

De oorlog der seksen is in volle gang. Terwijl de ene na de andere man zijn baan kwijtraakt omdat hij 30 jaar geleden een vrouw op ongepaste wijze zou hebben bejegend, gooit Facebook nu de deur dicht voor vrouwen die lelijk doen tegen mannen.

Vrouwen die sardonisch of anderszins naar mannen verwijzen als “vuilnis” of “uitschot”, worden wegens haatzaaien door het medium geblokkeerd.

Marcia v Goliath Some time ago, Facebook banned Marcia Belsky for 30 days for commenting “men are scum” on a photo collage Nicole Silverberg posted of rape/death threats she got after her perfectly innocuous “How Not to Rape Women” list gained traction https://t.co/PxQtZ99kBL

— Rae Sanni (@raesanni) 28 november 2017