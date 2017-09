‘Export van democratie’ uitsluitend om macht te behouden

🕔 16.sep 2017

De “export van democratie” door de VS is niets anders dan een slinkse poging om zijn dominante positie in de wereld te behouden. Dat kan alleen chaos, oorlog en rampspoed voor andere landen brengen.

Valentina Matviyenko, voorzitter van de Russische Eerste Kamer, wond er in een interview in de Parlamentskaya Gazeta geen doekjes om.

Veel bestaande conflicten over de hele wereld werden volgens haar vooral veroorzaakt door de bemoeienis van leidende westerse landen in de binnenlandse aangelegenheden van andere naties.

“Zij oefenen op verschillende manieren politieke en economische druk uit; zij lanceren revoluties en zelfs directe militaire invasies.

De retoriek over ‘bescherming van de democratie’ houdt nu bijna niemand meer voor de gek. De reden voor zulke operaties door de VS en zijn bondgenoten is hun verlangen om hun dominante positie in de wereld te behouden.

Wat de export van democratie betreft, die brengt alleen chaos, rampen en oorlogen”, zei Matviyenko.