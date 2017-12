Ex-dominee (79) dakloos nadat 24-jarige echtgenoot hem dumpt

Een 79-jarige Engelse gepensioneerde dominee is nu dakloos. De man werd uit huis gezet door zijn 24-jarige echtgenoot die hem na een ruzie uit het huis zette. De man trouwde in april met de Roemeen.

Op verzoek van de Roemeen, die hij drie jaar geleden leerde kennen via een datingsite, verkocht hij zijn huis in Engeland en verhuisde naar Boekarest.

De man kocht in Boekarest een appartement, maar zette dat op naam van zijn Roemeense echtgenoot om hem zekerheid te geven, als hij sterft.

Daags nadat het appartement op naam van de 24-jarige Marin was gezet, kreeg het koppel grote ruzie, waarna ze uit elkaar gingen. De oorzaak van de ruzie was het nachtleven van Marin, die nachtenlang doorhaalde in clubs ofwel de hele nacht films lag te kijken. Hij liet zijn oudere echtgenoot thuis met de woorden dat “clubs niet voor oude mensen zijn.”

Foto: rv. Philip Clements en zijn echtgenoot Florin Marin in gelukkiger tijden.