Europese Hof bepaalt: geen bewijs nodig voor schadelijkheid vaccins

🕔 22.jun 2017

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalde woensdag dat een vaccin mag worden beschouwd als de veroorzaker van een ziekte of aandoening, zelfs wanneer er geen bewijs is dat zij daarvoor verantwoordelijk is.

Het is al voldoende wanneer de feiten en omstandigheden erop wijzen dat het vaccin de meest waarschijnlijke oorzaak voor de ziekte of aandoening is.

Het Hof deed de uitspraak naar aanleiding van de klacht van de Fransman J.W., bij wie multiple sclerosis werd vastgesteld een jaar nadat hij was gevaccineerd tegen hepatitis B.

Zijn klacht werd verworpen door het Franse Hof van Beroep, dat bepaalde dat er geen oorzakelijk verband was tussen de vaccinatie en de diagnose.

De beslissing is goed nieuws voor de campagne die in vele landen wordt gevoerd tegen vaccineren; ouders zeggen dat vaccins verbonden zijn aan aandoeningen variërend van autisme tot kanker.

Eerder deze maand dreigden 130 Italiaanse gezinnen asiel te zullen vragen in Oostenrijk om de 12 vaccinaties te omzeilen die verplicht zijn voor kinderen vóór zij een school mogen bezoeken.