EUFRIE Documentatiecentrum vereert met bezoek dominee Loswijk

🕔 14.jun 2017

Het Documentatiecentrum voor Afro-Surinaamse Cultuur,(EUFRIE) werd officieel geopend op 4 mei 2017.

NAKS biedt via dit instituut informatie over het fantastische erfgoed dat onze voorouders ons hebben nagelaten op het gebied van onder meer: kleding, sieraden, muziek, zang, dans, theater, storytelling, taal, literatuur, godsdienst, geneeswijzen, voeding en rouwverwerking.

Ook zorgt het instituut informatie over Surinaamse kunstenaars, bijzondere Surinamers, Afro-Surinaamse organisaties. Naast informatie over de slavernij geschiedenis en de strijd van nazaten van Afrikaanse slaven in de USA, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Het centrum is dagelijks druk doende om steeds meer informatie binnen te halen om de bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. “Daarom zijn we degenen die documenten aan ons geschonken hebben zeer dankbaar en blijven wij een beroep doen aan personen en organisaties om documenten en informatie te blijven schenken.

We waren dan ook zeer blij met het bezoek van dominee Edgar Loswijk”.

Loswijk kreeg alle informatie over de werking van het documentatiegebeuren in de praktijk en “we hadden verder een goed gesprek over de doelen, taken en verdere aanpak van het werk”.

Het was een prettig gesprek, met name omdat dominee Loswijk veel ervaring heeft opgedaan bij het archief van de Evangelische Broeder Gemeente, die al jarenlang diensten verleent aan het publiek.

Dominee Loswijk: ”Uw organisatie voorziet in een behoefte, die allang gerealiseerd moest worden. Aangezien de E.B.G.S. veel te maken heeft met de Creoolse groep en wel vanaf 1735, zie ik het als onze plicht om dit plan zoveel als mogelijk te steunen. We hopen dat de steun zowel uit Suriname als uit het buitenland zal komen, vooral uit Nederland waar veel materiaal in kelders van archieven en musea opgeborgen ligt. Waar nodig en mogelijk zijn we bereid een bijdrage te blijven leveren”

Aan het eind van het bezoek bood hij enkele belangrijke documenten aan, waaronder “Surinaamsche Negers “Ontwaakt” van 1928 en “Para 1838-1890”.(GFC)