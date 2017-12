Engelse politie hield bewijs achter in verkrachtingszaken

🕔 20.dec 2017

Een rechter in Engeland moest dinsdag een verdachte in een verkrachtingszaak laten lopen omdat de politie belangrijk bewijs had achtergehouden.

Isaac Itiary (25, foto) was aangeklaagd voor de verkrachting van een minderjarige. Tijdens de zitting bleek dat de politie belangrijke informatie had achtergehouden waaruit zou blijken dat Itiary onschuldig was.

De openbaar aanklager besloot niet verder te gaan met de zaak, omdat geen bewijs geleverd kon worden.

Een week eerder gebeurde nagenoeg hetzelfde in de zaak tegen Liam Allan. Hij was eveneens beschuldigd van verkrachting.

De onderzoekers bleken tienduizenden sms’jes te hebben verzwegen die de klaagster en haar vriendinnen naar elkaar hadden gestuurd.

Uit de berichten bleek dat het zogenaamde slachtoffer de vermeende dader wilde pesten nadat zij een keer seks hadden gehad. In één van de sms’jes zegt het ‘slachtoffer’ zelfs: “Het was niet tegen mijn wil of wat dan ook”.

Het blijkt dat de agent die bewijs had achtergehouden in de zaak tegen Isaac Itiary, hetzelfde had gedaan in de zaak tegen Liam Allan.

De politieman mag zijn werk bij de eenheid die seksuele misdrijven onderzoekt, gewoon blijven doen.