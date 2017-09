Einde nog niet in zicht: wereld blijft ook na zaterdag bestaan

🕔 22.sep 2017

Nee, u gaat zaterdag niet dood. Althans niet door een mysterieuze planeet die op uw huis in duizend stukjes uiteen spat: Planeet X is toch echt een fabeltje. Althans, dat beweren de NASA en een legertje andere experts.

De wereld had inmiddels al honderden keren moeten vergaan, maar steeds weer kwamen de voorspellingen van doemdenkers niet uit.

Auteur David Meade weet het echter zeker: deze keer is het zeker raak. Op 23 september zal de mysterieuze planeet X, ook bekend als Nibiru, de aarde doormidden klieven.

Meade had heel veel bewijs, zegt hij, dat de aarde in oktober door de planeet Nibiru zal worden geraakt. Het staat allemaal in zijn boek, op Amazon te koop voor nog geen 12 dollar.

Oktober dus. Of nee, maak daar september van, besloot hij onlangs. Orkaan Harvey, om maar eens wat te noemen, en de zonsverduistering van enkele weken terug: trefzeker bewijs dat Nibiru eerder zal crashen en de Apocalyps zal brengen, profeteert hij met verwijzing naar het bijbelboek Lucas.

Er is zelfs een heuse website waar op de seconde te zien is over hoeveel uren en minuten het licht dooft. Of misschien niet, want op zijn eigen website lijkt Meade te ontkennen dat hij ooit het einde van de wereld heeft voorspeld; de media – wie anders – hebben zijn woorden verdraaid.

Dat einde, en in ieder geval planeet Nibiru, is klinkklare onzin, zeggen spelbreker NASA en anderen die daarvoor hebben doorgeleerd: als er al een planeet op ramkoers richting aarde suisde, zou hij al tien jaren in beeld zijn bij astronomen en zou hij nu reeds met het blote oog zichtbaar moeten zijn.

U kunt dus gerust afspraken maken voor komende zondag, maar let wel even op het weerbericht. Dat is waarschijnlijk betrouwbaarder dan de voorspellingen van David Meade.