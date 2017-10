Egyptische leger herbouwt kerken

In de Arabische Republiek Egypte is een kerk heropend die in 2013 bij sektarisch geweld was vernield. De kerk in het dorp Beni Mazar is één van de 69 kerken die zijn gerenoveerd nadat zij bij onlusten waren geruïneerd, schrijft The Daily News Egypt.

Tijdens protesten tegen ex-president Mohamed Morsi en bezettingen van kerkgebouwen door de Moslim Broederschap in 2013 werden tientallen kerken vernietigd.

Minstens 25 bedehuizen werden in brand gestoken en geplunderd en “ontelbare scholen”, verenigingsgebouwen en andere gebouwen die gelieerd zijn aan kerken werden aangevallen.

Het Egyptische leger heeft nu 69 kerkgebouwen opnieuw opgetrokken. Ook de St. Peter en St. Pauluskerk, die op 11 december werd beschadigd bij een aanslag door een zelfmoordterrorist is gerenoveerd.

In het overwegend islamitische Egypte hangt 10% van de bevolking van bijna 94 miljoen zielen het christendom aan.