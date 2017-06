“Effectief, krachtig en ondersteunend onderwijssysteem inzetten tegen criminaliteit”

14.jun 2017

De voorzitter van De Nationale Assemblee(DNA), Jennifer Geerlings-Simons, heeft op dinsdag 13 juni een toespraak gehouden tijdens de openingsceremonie van de tweedaagse conferentie Resistance and Prevention Program (RAPP) getiteld; “Systematization of Experiences, Lesson Learned and Best Practices”.

Volgens voorzitter Simons beseft het parlement dat preventie belangrijk is om de criminaliteit te bestrijden, alleen moeten de juiste sleutelmaatregelen worden geïdentificeerd om de stijging van criminaliteit tegen te gaan. “De overheid zal verder een belangrijke rol moeten vervullen om de samenleving bewust te maken en hun eigen veiligheid op een hoger niveau te brengen”, stelt de voorzitter verder.

Een boodschap naar de regering toe is om een krachtig, ondersteunend en effectief onderwijssysteem te bouwen. Als er geen aandacht besteedt wordt aan het onderwijs, zal de overheid meer gevangenissen moeten bouwen en meer moeten investeren in slachtofferhulp.

Deze conferentie werd gehouden om kennis en ervaring uit te wisselen over misdaadpreventie in de Bahamas, Suriname en Trinidad and Tobago. Dit jaar was Suriname gastland.(GFC)