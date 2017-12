Eeuwling: ‘Niet waar dat je gezond moet leven om oud te worden’

George Melford Nygaard, de oudste man van Noorwegen, meent het geheim voor de eeuwige jeugd gevonden te hebben: 60 sigaretten en een glas wijn per dag.

Dat gelooft hij zelf niet helemaal, want hij stopte met roken rond zijn veertigste.

Over een kleine twee weken, op 12 januari, hoopt hij zijn 108ste verjaardag te vieren. Met een glas wijn, uiteraard.

“Het verdunt het bloed,” zegt hij, “maar ik let er wel op dat ik niet teveel drink.”

“Het is niet waar dat je gezond moet leven om oud te worden” is zijn stellige overtuiging. “Ik heb gedurende mijn hele leven gegeten en gedronken wat ik wilde. Ik was een kettingroker tot rond mijn veertigste.”

Nygaard is officieel de oudste Noor, nadat Torbjorn Ovrebo – de vorige recordhouder – vorige week overleed.

Hij vindt het belangrijk om actief te blijven en houdt zich nog steeds op de hoogte van alles wat in de wereld gebeurt.