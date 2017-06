Een sterke man weerstaat verleidingen

🕔 19.jun 2017

‘Een sterke man’ is een man die rekening houdt met zijn energiebalans en nee kan zeggen tegen smakelijke verleidingen. Moeten kerels dan maar kauwen op crackers? Gelukkig niet. Een gevarieerde en gezonde maaltijd staat voorop! Dokterdokter geeft speciaal voor mannen tips en tricks om een dikke buik en een vervelend dieet op afstand te houden.

Gezonde maaltijd: slim en gevarieerd eten

Als je gevarieerd en goed eet volgens de (nieuwe) Schijf van Vijf mag je volgens het Voedingscentrum ook zo nu en dan iets extra’s eten zoals een snack of een biertje. Maar dan moet je er op letten dat je niet te veel eet. Dus niet bij het avondeten voor de derde keer opscheppen en niet ’s avonds laat nog snacken.

Gezond tussendoortje: peulvruchten, noten, fruit enzovoort!

Een gezonde maaltijd begint bij een goed ontbijt. ’s Ochtends volkoren brood is een goede manier om de dip van half elf binnen de perken te houden. Je kunt de opkomende trek tussen de maaltijden goed bestrijden door iets te eten uit de Schijf van Vijf. Dat kan bijvoorbeeld een volkoren boterham zijn, ongezouten noten, een appel of ander fruit, groenten, peulvruchten of wat magere yoghurt met muesli. Wacht niet te lang met het stillen van de trek en eet niet te veel.

Sport en beweeg slim

Beweeg elke dag in totaal zeker dertig minuten. Dat hoeft niet meteen stevig sporten te zijn. Fietsen naar je werk, een wandeling in de lunchpauze, de lift mijden en de trap nemen, het telt allemaal mee.

Drink slim

Alcohol is een beruchte dikmaker, dus drink niet elke dag. Wanneer je drinkt, houd het dan op maximaal twee glazen per dag. Gebruik kleine glazen; een mooi groot glas giet je al snel vol met een dubbele hoeveelheid. Drink vooral koffie, thee, water en frisdrank zonder calorieën. Kijk uit met light frisdrank, want ook daar kunnen nog flink wat calorieën in zitten.

Balansdag

Heb je toch een dag gezondigd? Compenseer het met een balansdag, thuis of op je werk. Op zo’n dag eet je minder calorierijk. Je kiest louter gezonde maaltijden en een gezond tussendoortje. Je laat snoep, koekjes en toetjes staan. Zo blijf je beter op gewicht en wen je jezelf eraan te kiezen voor gezond eten.(dokterdokter.nl)